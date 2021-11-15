15.11.2021 14:46 Анжелика Демидова

Можно ли одновременно вакцинироваться от гриппа и COVID-19 - разъяснения Минздрава.

В Украине сезон ОРВИ и гриппа, а как известно этот вирус как и COVID-19 опасен и тяжёлыми осложнениями, такими как пневмония и сердечная недостаточность, и даже летальным исходом.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , ссылаясь на Министрество здравоохранения, только вакцинация против гриппа, как и вакцинация от коронавируса, является единственным спасением уберечься от инфицирования и сохранить здоровье и жизнь.

"Вакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно одновременно, но с соблюдением специальных правил. Важно, что вакцинироваться от гриппа и коронавируса можно в один день. Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики эти две прививки можно делать без интервала, но в разные руки. Прививка от гриппа не включена в Национальный календарь профилактических прививок. Однако вакцину можно приобрести в аптеках, а прививку бесплатно сделать в медучреждении, где заключена декларация с семейным врачом. Все доступные в Украине вакцины против гриппа безопасны и эффективны против всех штаммов вируса гриппа", отмечают в украинском Минздраве.

Специалисты советуют сделать две прививки и от гриппа, и от COVID-19, потому что они не взаимозаменяемы. В то время как и одна, и вторая вакцинации значительно уменьшат риск тяжелого течения болезни. По данным Центра общественного здоровья за первую неделю ноября в Украине против гриппа вакцинировались 10 146 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 34 894 человека, в том числе 14 380 - из групп риска.

Напомним, ранее мы писали о том, сотрудники каких организаций должны обязательно прививаться , чтобы продолжать работу - расширен перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19.