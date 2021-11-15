    
Главная Новости Харькова Медицина Можно ли одновременно вакцинироваться от гриппа и COVID-19 - разъяснения Минздрава.
15.11.2021  14:46   Анжелика Демидова

Можно ли одновременно вакцинироваться от гриппа и COVID-19 - разъяснения Минздрава.

В Украине сезон ОРВИ и гриппа, а как известно этот вирус как и COVID-19 опасен и тяжёлыми осложнениями, такими как пневмония и сердечная недостаточность, и даже летальным исходом.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, ссылаясь на Министрество здравоохранения, только вакцинация против гриппа, как и вакцинация от коронавируса, является единственным спасением уберечься от инфицирования и сохранить здоровье и жизнь. 
 
 
"Вакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно одновременно, но с соблюдением специальных правил. Важно, что вакцинироваться от гриппа и коронавируса можно в один день. Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики эти две прививки можно делать без интервала, но в разные руки. Прививка от гриппа не включена в Национальный календарь профилактических прививок. Однако вакцину можно приобрести в аптеках, а прививку бесплатно сделать в медучреждении, где заключена декларация с семейным врачом. Все доступные в Украине вакцины против гриппа безопасны и эффективны против всех штаммов вируса гриппа", отмечают в украинском Минздраве. 
 
Специалисты советуют сделать две прививки и от гриппа, и от COVID-19, потому что они не взаимозаменяемы. В то время как и одна, и вторая вакцинации  значительно уменьшат риск тяжелого течения болезни. По данным Центра общественного здоровья за первую неделю ноября в Украине против гриппа вакцинировались 10 146 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 34 894 человека, в том числе 14 380 - из групп риска.
 
Напомним, ранее мы писали о том, сотрудники каких организаций должны обязательно прививаться, чтобы продолжать работу - расширен перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19.

 

Тэги:  вакцинация, ковид, грипп, прививка, covid-19, украина, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.11 Медицина В «Дії» появился новый COVID-сертификат 15.11 Медицина В церквях Запорожья теперь можно провакцинироваться от COVID-19 14.11 Медицина Коронавирус: появилась вакцина, которую можно вдыхать (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 