11.11.2021 12:25 Евгений Клочко

Уронила ребенка на землю: харьковчанку планируют лишить родительских прав

Служба по делам детей хочет забрать из семьи годовалую девочку, которую мать уронила на землю в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на журналистов Суспільне Харків.

В службе рассказали, что харьковчанка постоянно злоупотребляет алкоголем, ее не раз привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Женщина уронила ребенка на землю 9 ноября, когда она переходила дорогу в непредназначенном для этого месте по улице Академика Павлова. Соответствующее видео было опубликовано на канале "Труха". Женщина ругаясь на водителей и, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, уронила ребенка рядом с трамвайными путями. Далее женщина подняла его и пошла дальше.

После просмотра данного видео правоохранители пришли к 36-летней женщине домой. Кроме малышки дома были старшие дети от другого мужчины — 18-летняя дочь и 16-летний сын.

"Мать ничем не занимается, постоянно злоупотребляет алкоголем, за ребенком постоянно присматривают старшая дочь и старший сын. Неоднократно на нее были составлены админпротоколы по статье 184 админкодекса Украины - ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - сказал инспектор ювенальной превенции Павел Цымбал.

Кроху забрали в больницу , у нее диагностировали ушибы. Других повреждений не было, рассказал журналистам директор Департамента служб по делам детей Александр Малько.

В ведомстве решили добиваться лишения матери родительских прав через суд.

"Сейчас будут собираться все материалы службой по делам детей. Затем подготовим проект исполнительного комитета о немедленном изъятии ребенка", - сказал Малько.

"Там ужасные условия, в которых живут эти дети. Им представился шанс, когда они попадали в поле зрения социальных служб, когда к ним социальные сотрудники приходили и мои сотрудники, превентивные беседы были, требования к ним были, что не может ребенок годового возраста находиться в таких ужасных условиях. И есть информация у нас, что мать уже долгое время пьет: нам сообщили, что она уже неделю в запое", - добавил Малько.

Он также отметил, старших детей согласился забрать родной отец. С женщиной же и ее сожителем будут судиться, чтобы лишить ее родительских прав.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове дежурный врач бригады скорой неотложной медицинской помощи обратился в полицию, сообщив, что на конечной остановке трамвая в 602-м микрорайоне находится ребенок, которому угрожает опасность.

Мать ребенка оказалась в неадекватном состоянии и не ориентировалась на местности. Рядом с ней находилась годовалая дочь. Девочку изъяли у матери и передали в детское отделение больницы.