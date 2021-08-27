27.08.2021 12:46

Камера зафиксировала нарушение: стоит ли харьковчанам оспаривать штраф за нарушение ПДД?

С конца июля на Московском проспекте в Харькове заработали камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Стоит ли обжаловать штраф за нарушение ПДД, когда вы даже не заметили, что что-то нарушили?

После Киева, Харьков второй город, где заработала система автоматической видеофиксации нарушений ПДД. Камера видеофиксации установлена по адресу пр. Московский 118. Именно там, по информации патрульной полиции Харькова, чаще всего фиксируются нарушения скоростного режима, которые могут привести к аварийным ситуациям с тяжелыми последствиями.

Но довольно часто бывает так, что автомобилисты даже не замечают, что они что-то нарушили. И хотят обжаловать штраф в судебном порядке.

“Я каждый день езжу по этой дороге к себе в офис, — говорит харьковчанин Андрей. — Я вожу машину очень аккуратно и всегда стараюсь соблюдать скоростной режим. Недавно в “Дию” прилетел штраф за нарушение ПДД. Что я якобы ехал не 50 км/ч, а 75 км/ч. Я не согласен с такими данными и хочу обжаловать”.

Адвокат Евгений Рияко не рекомендует этого делать. Техника, которая установлена на Московском проспекте сертифицирована, поэтому фиксирует скорость проезда автомобиля правильно. По крайней мере, доказать обратное очень сложно.

По его словам, в 95% случаев превышение скорости не будет составлять более 20 км/ч, а сумма штрафа за такое нарушение составляет 340 грн. А при условии, что автомобилист оплатит его в течение 10 дней вполовину меньше — 170 грн.

“Обжаловать такие штрафы экономически нецелесообразно. Во-первых, вам нужно будет обратиться к юристу, который вам скажет что нужно оплатить судебный сбор, а он составляет около 600 грн в 2021 году. Плюс услуги юриста. Да, потенциально, можно и судебный сбор, и услуги юриста вернуть, выиграв дело. Но тут шансы невелики и плюс это займет время. Вы вложите в этот проект минимум тысяч пять гривен, чтобы потом, с очень маленькой вероятностью, получить отмену этого штрафа”, — говорит Евгений Рияко.

Обжаловать штрафы за нарушение ПДД, можно при условии, что:

за рулем машины были не вы (если машина передана в постоянное пользование другому человеку, то информацию об этом нужно передать в МВД, тогда и штрафы будут приходить не вам);

на видео нечетко видно номерные знаки автомобиля.

В противном случае адвокат рекомендует все-таки оплатить штраф, так как его обжалование экономически не выгодно автомобилисту.

Напомним, в Харькове будет оборудовано подобными камерами 11 проблемных мест. По информации патрульной полиции, места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.