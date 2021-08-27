27.08.2021 13:18

Проблемы с ЖКТ: как себе помочь?

Статистика гласит, что у 95% людей в наше время наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Вызваны они неправильным питанием, стрессом, употреблением фаст-фуда и другой вредной пищи, алкоголя и горячих напитков.

Почти у всех взрослых возникали признаки гастрита, а язвенной болезни подвержены больше мужчины в возрасте 20-40 лет.

Самыми распространенными болезнями являются гастрит и дисбактериоз, который вызывает нарушение иммунитета, мешает нормальному усвоению пищи и питательных веществ из нее.

Симптомы болезней желудочно-кишечного тракта

Симптомы болезней ЖКТ очень разнообразны, они зависят от типа заболевания. Основными являются:

Боль в разных частях живота разной интенсивности. Отрыжка или изжога, горечь во рту. Отсутствие аппетита. Снижение веса. Общая слабость и плохое самочувствие. Нарушения работы кишечника: запоры или расстройства. Метеоризм и вздутие.

Такие болезни есть даже у детей, но больше им подвержены люди с лишним весом, употребляющие алкоголь, курящие, а также те, кто неправильно и хаотично питается. Проблемы с ЖКТ могут возникнуть на фоне сахарного диабета или хронического стресса.

Что делать для поддержания состояния

Всем, кто хронически страдает нарушением работы ЖКТ, врач прописывает принимать ферментные препараты для поддержания микрофлоры. Их можно купить в самой большой аптеке Украины, Аптеке низких цен. Заказать необходимые товары можно на сайте, с доставкой на дом. В каталоге аптеки не только лекарственные препараты и медикаменты, там также можно купить средства для ухода за кожей или волосами, аптечную косметику, БАДы и витамины.

Другие лекарства выписывают в зависимости от заболевания, в случае частых запоров нужно принимать слабительные препараты, при частом расстройстве желудка – закрепляющие. Прописывают таблетки или сиропы для восстановления слизистой оболочки и снятия воспаления.

Чтобы не усугубить состояние, нужно:

Сбалансированно питаться, не пропускать приемы пищи. Лучше выбирать небольшие порции. Избегайте переедания, лучше вставать из-за стола с чувством легкости. Ограничьте употребление жареного, жирного, соленого и любых продуктов с большим количеством красителей и сахара. Также следует ограничить потребление алкоголя и табака. Ограничьте употребление кофе и газированных напитков. Не рекомендуется пить больше 2 чашек кофе в день.

Здоровое питание, умеренная физическая активность и отсутствие стрессов – основные рекомендации для сохранения здоровья ЖКТ.