Проблемы с ЖКТ: как себе помочь?

Статистика гласит, что у 95% людей в наше время наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Вызваны они неправильным питанием, стрессом, употреблением фаст-фуда и другой вредной пищи, алкоголя и горячих напитков.
Почти у всех взрослых возникали признаки гастрита, а язвенной болезни подвержены больше мужчины в возрасте 20-40 лет.
Самыми распространенными болезнями являются гастрит и дисбактериоз, который вызывает нарушение иммунитета, мешает нормальному усвоению пищи и питательных веществ из нее.
Симптомы болезней ЖКТ очень разнообразны, они зависят от типа заболевания. Основными являются:
Такие болезни есть даже у детей, но больше им подвержены люди с лишним весом, употребляющие алкоголь, курящие, а также те, кто неправильно и хаотично питается. Проблемы с ЖКТ могут возникнуть на фоне сахарного диабета или хронического стресса.
Всем, кто хронически страдает нарушением работы ЖКТ, врач прописывает принимать ферментные препараты для поддержания микрофлоры. Их можно купить в самой большой аптеке Украины, Аптеке низких цен. Заказать необходимые товары можно на сайте, с доставкой на дом. В каталоге аптеки не только лекарственные препараты и медикаменты, там также можно купить средства для ухода за кожей или волосами, аптечную косметику, БАДы и витамины.
Другие лекарства выписывают в зависимости от заболевания, в случае частых запоров нужно принимать слабительные препараты, при частом расстройстве желудка – закрепляющие. Прописывают таблетки или сиропы для восстановления слизистой оболочки и снятия воспаления.
Здоровое питание, умеренная физическая активность и отсутствие стрессов – основные рекомендации для сохранения здоровья ЖКТ.
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