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27.08.2021  13:28   

Запрет на ловлю раков: рыбнадзор ловит браконьеров на рынках Харькова

Первый протокол был выписан нарушителю на стихийном рынке Северной Салтовки.

Лов раков во время запрета

Запрет на ловлю раков наступил с 20 августа, и инспекторы рыбнадзора уже зафиксировали несколько нарушений, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Управления Госрыбагентства в Харьковской области.

Первого нарушителя госинспекторы обнаружили 20 августа на стихийном рынке по ул. Леся Сердюка в Киевском районе Харькова. Мужчина торговал живыми раками в количестве 121 штука общим весом 4 кг. Документов, подтверждающие законность приобретения и торговли, нарушитель предъявить не смог. На него составлен админпротокол по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП.

Еще два нарушения зафиксированы 22 августа на стихийном рынке в пгт Старый Салтов. «Улов» двух продавцов составил 201 раков общим весом 7,2 кг. При проверке граждане не смогли предоставить документы, подтверждающие законность приобретения и торговли, чем нарушила статьи 7, 63 Закона Украины «О животном мире». Лиц составлены админпротоколы по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП.

Госагентство рыбного хозяйства в Харьковской области призывает граждан соблюдать требования действующего природоохранного законодательства и в случае, если стали свидетелем нарушения Правил рыболовства, сбыта водных биоресурсов или замора рыбы, безотлагательно сообщать по телефону круглосуточной телефонной «Горячей линии»: (099) 549 23 59.

Ране РЕДПОСТ писал, что на Журавлевском водохранилище выявлено грубое нарушение правил рыболовства.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, харьков
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