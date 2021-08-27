27.08.2021 13:28

Запрет на ловлю раков: рыбнадзор ловит браконьеров на рынках Харькова

Первый протокол был выписан нарушителю на стихийном рынке Северной Салтовки.

Запрет на ловлю раков наступил с 20 августа, и инспекторы рыбнадзора уже зафиксировали несколько нарушений, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Управления Госрыбагентства в Харьковской области.



Первого нарушителя госинспекторы обнаружили 20 августа на стихийном рынке по ул. Леся Сердюка в Киевском районе Харькова. Мужчина торговал живыми раками в количестве 121 штука общим весом 4 кг. Документов, подтверждающие законность приобретения и торговли, нарушитель предъявить не смог. На него составлен админпротокол по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП.



Еще два нарушения зафиксированы 22 августа на стихийном рынке в пгт Старый Салтов. «Улов» двух продавцов составил 201 раков общим весом 7,2 кг. При проверке граждане не смогли предоставить документы, подтверждающие законность приобретения и торговли, чем нарушила статьи 7, 63 Закона Украины «О животном мире». Лиц составлены админпротоколы по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП.



Госагентство рыбного хозяйства в Харьковской области призывает граждан соблюдать требования действующего природоохранного законодательства и в случае, если стали свидетелем нарушения Правил рыболовства, сбыта водных биоресурсов или замора рыбы, безотлагательно сообщать по телефону круглосуточной телефонной «Горячей линии»: (099) 549 23 59.

Ране РЕДПОСТ писал, что на Журавлевском водохранилище выявлено грубое нарушение правил рыболовства.