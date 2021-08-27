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27.08.2021  13:41   

Порядок на воде и в прибрежной зоне: в Харьковской области начала работу водная полиция

Экипажи полицейских на катерах будут патрулировать Печенежское водохранилище.

Водная полиция в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Новое подразделение начало работу 26 августа. Водный патруль создан из 10 правоохранителей будет следить за правопорядком на воде и вдоль береговой линии, чтобы отдыхающие чувствовали себя в безопасности.
 
Помогать патрульным в этом будет современный моторный катер «UMS» с двигателем от Suzuki, который выделило Министерство внутренних дел.
 
Полицейские, входящие в состав патруля, прошли серьезную подготовку в Днепре.
 
По словам исполняющего обязанности главы областной полиции Сергея Чижа, основной задачей данного подразделения будет защита водоема от браконьеров, проверка документов на плавсредства у водителей катеров, а также выявление фактов незаконной вырубки леса.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о задержании мужчины который ночью ловил крабов.
 
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков
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