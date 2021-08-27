27.08.2021 13:41

Порядок на воде и в прибрежной зоне: в Харьковской области начала работу водная полиция

Экипажи полицейских на катерах будут патрулировать Печенежское водохранилище.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Новое подразделение начало работу 26 августа. Водный патруль создан из 10 правоохранителей будет следить за правопорядком на воде и вдоль береговой линии, чтобы отдыхающие чувствовали себя в безопасности.

Помогать патрульным в этом будет современный моторный катер «UMS» с двигателем от Suzuki, который выделило Министерство внутренних дел.

Полицейские, входящие в состав патруля, прошли серьезную подготовку в Днепре.

По словам исполняющего обязанности главы областной полиции Сергея Чижа, основной задачей данного подразделения будет защита водоема от браконьеров, проверка документов на плавсредства у водителей катеров, а также выявление фактов незаконной вырубки леса.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о задержании мужчины который ночью ловил крабов.