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19.08.2021  11:14   

В Харькове задержали мужчину, ловившего ночью маленьких раков

Накануне запрета на лов раков мужчина отправился на ночную рыбалку.

Накануне запрета на лов раков в Харькове поймали браконьера

Около часа ночи 18 августа государственные инспекторы выявили грубое нарушение Правил рыболовства на Журавлевском водохранилище в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский рыбоохранный патруль.

Накануне запрета мужчина совершал лов раков в темное время суток вброд с применением подводного фонаря. Таким образом, нарушитель поймал 40 раков, размер которых не достигал 10 см.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют 1020 грн. На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Подводный фонарь и водные биоресурсы изъяты до решения суда.

В рыбоохранном патруле напоминают, что запрещается лов раков в водоемах Харьковской области с 20 августа по 30 сентября 2021 года и в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, харьков
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