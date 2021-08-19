19.08.2021 11:14

В Харькове задержали мужчину, ловившего ночью маленьких раков

Накануне запрета на лов раков мужчина отправился на ночную рыбалку.

Около часа ночи 18 августа государственные инспекторы выявили грубое нарушение Правил рыболовства на Журавлевском водохранилище в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский рыбоохранный патруль.

Накануне запрета мужчина совершал лов раков в темное время суток вброд с применением подводного фонаря. Таким образом, нарушитель поймал 40 раков, размер которых не достигал 10 см.



Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют 1020 грн. На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Подводный фонарь и водные биоресурсы изъяты до решения суда.

В рыбоохранном патруле напоминают, что запрещается лов раков в водоемах Харьковской области с 20 августа по 30 сентября 2021 года и в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.