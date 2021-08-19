19.08.2021 11:31

Зоологический мост в центре Харькова станет новой изюминкой города (фото)

Совсем скоро харьковчане смогут пройтись по Зоологическом мосту, соединяющему зоопарк и проспект Независимости. Конструкция уже установлена на место и завершается ее монтаж.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , мост значительно отличается от старого: укреплены балки, сама конструкция также видоизменена. Теперь арка находится сверху - там расположится большая часть будущих световых иллюминаций.

На данный момент пешеходную часть моста облицовывают гранитом, и такой материал, говорят в профильном Департаменте, достаточно прочный и долговечный. Работы идут и у входа в зоопарк: там укладывают тротуарную плитку, предусмотрены места для паркинга и зеленых зон. Также здесь установят скамейки и смонтируют освещение.

По словам заместителя Харьковского городского головы Семена Сироты, на сегодняшний день выполнено 80-90% работ.

"Сам конструктив моста довольно интересный: облицовывается он гранитом, опоры моста они были усилены, заармированы. Устанавливается очень красивая подсветка трех видов, которая будет переливаться. Мост мы планируем открыть к Дню города", - отметил Семен Сирота.

В горсовете уверены, что обновленный зоологический мост станет еще одной изюминкой Харькова.

Напомним, в Харькове завершается монтаж самого высокого в Украине флагштока . Согласно проекту, высота флагштока будет 101 м. 60 м конструкции уже установлены. Размер флага - 22,5 на 15 метров.

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