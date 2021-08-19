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19.08.2021  11:31   

Зоологический мост в центре Харькова станет новой изюминкой города (фото)

Совсем скоро харьковчане смогут пройтись по Зоологическом мосту, соединяющему зоопарк и проспект Независимости. Конструкция уже установлена на место и завершается ее монтаж.


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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, мост значительно отличается от старого: укреплены балки, сама конструкция также видоизменена. Теперь арка находится сверху - там расположится большая часть будущих световых иллюминаций. 
 
На данный момент пешеходную часть моста облицовывают гранитом, и такой материал, говорят в профильном Департаменте, достаточно прочный и долговечный. Работы идут и у входа в зоопарк: там укладывают тротуарную плитку, предусмотрены места для паркинга и зеленых зон. Также здесь установят скамейки и смонтируют освещение.
 
По словам заместителя Харьковского городского головы Семена Сироты, на сегодняшний день выполнено 80-90% работ. 
 
"Сам конструктив моста довольно интересный: облицовывается он гранитом, опоры моста они были усилены, заармированы. Устанавливается очень красивая подсветка трех видов, которая будет переливаться. Мост мы планируем открыть к Дню города", - отметил Семен Сирота.
 
В горсовете уверены, что обновленный зоологический мост станет еще одной изюминкой Харькова.
 
Напомним, в Харькове завершается монтаж самого высокого в Украине флагштока. Согласно проекту, высота флагштока будет 101 м. 60 м конструкции уже установлены. Размер флага - 22,5 на 15 метров.

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Тэги:  харьков, мост
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