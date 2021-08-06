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06.08.2021  23:22   

В Харькове завершается монтаж самого высокого в Украине флагштока (фото)

Согласно проекту, высота флагштока будет 101 м. 60 м конструкции уже установлены. Размер флага - 22,5 на 15 метров.

В Харькове устанавливают гигантский флагшток

Работы, как сообщает РЕДПОСТ, планируют завершить ко Дню Государственного Флага Украины, который отмечается 23 августа.
 
Также в Сергиевском сквере будет полностью благоустроена территория.

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Тэги:  флагшток, харьков, флаг украины
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