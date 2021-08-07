07.08.2021 07:42

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 7 августа

Под влиянием малоподвижного холодного фронта, 7 августа, в субботу, в Харьковской области предполагается неустойчивая, но жаркая погода.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза; днем местами град и шквал, 15 - 20 м / с. Ветер юго - восточный, 5 - 10 м / с. Температура ночью 18 - 23 °, днем 30 - 35 °. По городу: кратковременный дождь. Гроза, днем град и шквал, 15 - 20 м / с. Температура ночью 20 - 22 °, днем 30 - 32 °.

Народные приметы. 7 августа отмечается Успение (кончина) правоверной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В прежние времена заметили, какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова зима после декабря. Наблюдали в этот день за аистами: если за неделю перед Спасом (14 августа) аисты начнут готовиться к отлету, то зима станет рано и будет морозная, а весна теплая.