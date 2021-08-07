07.08.2021 07:47

День собирания звёзд: события 7 августа

7 августа во всём мире отмечают День собирания звёзд. Этот праздник посвящён звездопаду, самому романтическому явлению последнего летнего месяца. Многие люди верят, что если загадать желание на падающую звезду, то оно непременно сбудется. Главное — сделать это быстро, в то самое мгновение, когда на небе мелькнёт серебристая вспышка.

В Солнечной системе есть комета Свифта-Туттля, которая совершает полный оборот вокруг Солнца за 33 года. За кометой тянется хвост из пылевых частиц, льдинок и камней. Каждое лето наша планета входит в этот хвост, словно в реку. Частицы шлейфа, попадая в атмосферу Земли, сгорают в ней, оставляя после себя яркие кратковременные вспышки. Мы называем это явление звездопадом. Его можно наблюдать из любой точки Земного шара с 20-х чисел июля до середины августа. В фольклоре многих народов мира существует поверье о том, что когда на небе падает звезда, где-то на Земле умирает человек, а его душа отправляется на небеса.

В День собирания звёзд принято наблюдать за ночным небом, любоваться падающими звёздами и загадывать на них желания. Чтобы понаблюдать за звездопадом, нужно выбрать открытое место, не засвеченное прожекторами и городскими огнями, для большего комфорта расположиться в шезлонге или на стуле с откидной спинкой и обозревать небосвод. Если небо будет чистым, безоблачным, то вы сможете в полной мере насладиться красотой звёздного галопа.

7 августа принято поздравлять тех, кто увлекается астрономией, верит в чудеса и любит загадывать желания. Не забудьте отправить праздничные открытки сотрудникам планетариев и руководителям кружков астрономии. В этот день они по традиции беседуют со своими подопечными о загадках мироздания и тайнах вселенной. Вы можете последовать их традиции и рассказать детям о космосе или посетить с ними планетарий.

Вот такой праздник отмечают в начале августа. В этот день попробуйте загадать желание на падающую звезду. И пусть оно обязательно сбудется.

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По народному календарю 7 августа – Анна Летняя. В этот день чествуют святую Анну – мать девы Марии, бабушку Иисуса Христа.



Главные традиции в этот день: ярмарки, копание картошки, сбор черемухи, сбор грибов, приготовление блюд из картошки и грибов.



Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.



На Анну, к тому же, главное и очень серьезное дело – подумать о собственной красоте. Девушки верят, что Анна дарит красоту и привлекательность тем, кто ее чтит. Поэтому следует в ее честь сплести венок из разных трав и цветов и пустить по реке, шепотом моля Анну сделать вас хоть немножечко красивее, "чтобы парни любили, чтобы судьба не чуралась". Также в этот день...



1817 – начала действовать Нижегородская ярмарка. Дюма-отец специально приехал увидеть эту достопримечательность экзотической страны. Ярмарка процветала почти сто лет и не имела себе подобных ни в России, ни в Западной Европе. В путеводителе говорилось: «Подобно Ливерпулю, Гамбургу, Лондону, Парижу, Петербургу Нижний в торговом отношении уже давно сделался всемирно-историческим пунктом».



1819 – родился Пантелеймон Кулиш, украинский писатель, общественный деятель, фольклорист, этнограф, переводчик, редактор и издатель.



1858 – английская королева Виктория выбрала Оттаву в качестве столицы Канады.



1870 – Федор Иванович Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас...».



1876 – родилась Мата Хари. На самом деле и Мата, и Хари – это всего лишь сценическое имя исполнительницы экзотических танцев, куртизанки и одной из самых известных шпионок Первой мировой войны Маргареты Гертруды Зелле.



1888 – обнаружена первая жертва, которая приписывалась Джеку Потрошителю. Старший внук королевы Виктории принц Кларенс был основным подозреваемым, но сегодня обвинения в его адрес считаются необоснованными.



1907 – русский физик Б. Розинг получил патент за изобретение первой системы получения телевизионного изображения.



1918 – Украина и Область Войска Донского подписали договор о границах.



1932 – в СССР принят «Закон о пяти колосках». К 1 января 1933 осужден на срок свыше 10 лет 54 645 человек, расстреляно 2110.



1944 – запущен первый американский программируемый компьютер «Марк I».



1947 – родилась София Ротару, певица, народная артистка СССР, золотой голос украинской эстрады.



1955 – родился Владимир Сорокин, один из самых скандальных писателей постсоветского литературного пространства (при СССР по естественным причинам не издавался). Снискал себе славу метафизического антропо– и копрофага, а также много других нелестных (хотя, и не без нотки восхищения) прозвищ.



1959 – американский спутник Explorer VI впервые передал на Землю ее изображение из космоса.



1960 – родился Дэвид Духовны, американский актер, инфернальная звезда сериала «Секретные материалы».



1968 – в Лондоне толпа демонстрантов, протестующих против притеснений украинских поэтов и писателей, забросала камнями посольство СССР.



1970 – проведен первый компьютерный шахматный турнир.



1973 – родился Михаил Горшенёв (сценическое имя – Горшок), вокалист и основатель группы «Король и Шут».



1975 – родилась Шарлиз Терон, голливудская актриса («Правила виноделов», «Адвокат дьявола», «Жена астронавта», «Монстр»).



1982 – родилась Яна Клочкова, украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Украины.



1988 – американка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию. Проведя в 6-градусной воде 2 часа 6 минут, пловчиха преодолела 4160 метров Берингова пролива от американского острова Малый Диомид в штате Аляска до российского острова Большой Диомид.



1993 – часть Букингемского дворца в Лондоне впервые открыта для туристов.



2000 – японцы изобрели водородный электромобиль.



2008 – начало войны в Южной Осетии



2016 – начало «стрелянины на севере Крыма» – инсценирована спецпровокация российских спецслужб с целью имитации «нападения диверсантов ГУР МО Украины» вроде заброшенных с материковой Украины в Крыму. Провокация закончилась 11 августа срочным рассмотрением дела в СБ ООН по заявлению Украины.



Именины отмечают: Александр, Анна, Евпраксия, Ираида, Макар, Николай, Олимпиада.