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06.08.2021  20:32   

Экзамен на уровень владения государственным языком упростят

Для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при выполнении служебных обязанностей, изменится процедура экзамена.


https://kharkivoda.gov.ua/ru/news/111056
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, этапы сдачи экзамена остаются неизменными. Претенденты должны зарегистрироваться в системе https://exam.mova.gov.ua и физически присутствовать в месте проведения экзамена. Комиссия своим решением устанавливает результаты экзаменов в течение 15 календарных дней и вносит данные в Реестр государственных сертификатов. Это обеспечивает прозрачность экзамена.
 
Вскоре будет скорректирована стратегия открытия дополнительных мест для регистрации на экзамен. 3 августа во время регистрации в системе находились более 2500 человек, что значительно замедлило ее работу. Поэтому в дальнейшем добавление свободных мест в системе будет проходить постоянно через обновленные инструменты, предоставленные экзаменационным центрам на местах. Регистрация на экзамены будет возобновлена 10 августа после 18:00.
 
Меняется время, отведенное для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей. Теперь оно составит 30 минут. Это влияет на структуру испытательной работы - комиссия трансформировала письменный блок испытательной работы и оптимизировала набор задач. Письменная часть будет состоять из тестов: их станет меньше, но они будут сложнее. Устная часть будет содержать 1 задачу - монолог.
 
Экзамен по определению уровня владения государственным языком для лиц, которые намерены получить гражданство Украины, остается неизменным - его продолжительность будет ориентировочно два часа.
 
Напомним, ранее мы писали, что в Харькове чиновников и директоров школ проверят на знание украинского языка 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  украинский язык, экзамен, харьков, украина
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