06.08.2021 19:19

Пляжный волейбол. В Харькове пройдут состязания мирового уровня

В Харькове схлестнутся сильнейшие спортсменки мира.

Как сообщает РЕДПОСТ , 2-5 сентября 2021 года в Харькове пройдет Мировой тур по пляжному волейболу среди женских команд.

По предварительной информации, в состязаниях примут участие 60 спортсменов из разных стран мира (Японии, США, Канады, Австрии, Финляндии и т.д.). Две пары девушек будут представлять Украину.

Во время встречи обсудили подготовку площадки для турнира, организацию проживания, питания, медицинского сопровождения и привлечение волонтеров-переводчиков и помощников, а также рассмотрели, как обеспечить подъездные пути к месту проведения и прочее.

Напомним, ранее мы писали о том,что харьковчане стали вице-чемпионами Украины по пляжному гандболу