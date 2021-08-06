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06.08.2021  19:19   

Пляжный волейбол. В Харькове пройдут состязания мирового уровня

В Харькове схлестнутся сильнейшие спортсменки мира.

В Харькове пройдет мировой тур по пляжному волейболу. Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, 2-5 сентября 2021 года в Харькове пройдет Мировой тур по пляжному волейболу среди женских команд.
 
По предварительной информации, в состязаниях примут участие 60 спортсменов из разных стран мира (Японии, США, Канады, Австрии, Финляндии и т.д.). Две пары девушек будут представлять Украину.
 
Во время встречи обсудили подготовку площадки для турнира, организацию проживания, питания, медицинского сопровождения и привлечение волонтеров-переводчиков и помощников, а также рассмотрели, как обеспечить подъездные пути к месту проведения и прочее.
 
Напомним, ранее мы писали о том,что харьковчане стали вице-чемпионами Украины по пляжному гандболу.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  пляжный волейбол, мировой тур, харьков
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