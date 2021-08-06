Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Кровь на рельсах: Старушку сбил поезд под Харьковом
06.08.2021  18:33   

Кровь на рельсах: Старушку сбил поезд под Харьковом

Полицейские открыли уголовное дело, расследуя обстоятельства гибели пенсионерки под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь сайт Нацполиции, 5 августа 2021 года около 10:00 в районе перегона "Липовая Роща" и "Покотиловка" железнодорожной станции "Харьков-Пассажирский", расположенного по улице Бульварная, пассажирский поезд сообщением "Днепр-Харьков" смертельно травмировал пешехода.
 
Женщина во время доставки в больницу скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.
 
Согласно предварительной информации, 83-летняя харьковчанка, не убедившись в безопасности, начала переходить железнодорожный путь в неустановленном для этого месте во время движения поезда.
 
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, ранее мы писали о женщине, выскочившей из кустов и бросившейся под поезд.
Источник:   ГУ Нацполиции
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