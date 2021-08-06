06.08.2021 18:33

Кровь на рельсах: Старушку сбил поезд под Харьковом

Полицейские открыли уголовное дело, расследуя обстоятельства гибели пенсионерки под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОС Т, ссылаясь сайт Нацполиции, 5 августа 2021 года около 10:00 в районе перегона "Липовая Роща" и "Покотиловка" железнодорожной станции "Харьков-Пассажирский", расположенного по улице Бульварная, пассажирский поезд сообщением "Днепр-Харьков" смертельно травмировал пешехода.

Женщина во время доставки в больницу скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

Согласно предварительной информации, 83-летняя харьковчанка, не убедившись в безопасности, начала переходить железнодорожный путь в неустановленном для этого месте во время движения поезда.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали о женщине, выскочившей из кустов и бросившейся под поезд.