06.08.2021 17:59

Как менялось место Украины во всемирном рейтинге счастья

Исследование проводят с целью показать достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения их возможности обеспечить своим гражданам счастливую жизнь.

Как сообщаеньт РЕДПОСТ , ссылаясь на Слово и дело, первый рейтинг стран мира по уровню счастья населения составили еще в 2012 году.

Авторы проекта рассчитывают, что такое исследование поможет государственным руководителям лучше реагировать на потребности и ожидания своих граждан, чтобы повысить благосостояние и устойчивое развитие. В рейтинге учитывают несколько аспектов, в том числе ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, ожидаемую продолжительность жизни, свободу выбора, уровень коррупции, участие граждан в благотворительности и наличие негативных ожиданий от будущего.

В 2013 году Украина заняла 87 место среди 156 стран. Тогда мы оказались между Республикой Гана (государство в Западной Африке) и Латвией. Лидировали Дания, Норвегия и Швейцария, аутсайдерами были ЦАР, Бенин и Того.

В 2015-м, мы опустились сразу на 24 позиции и оказались на 111 месте в окружении Ирана (110) и Ирака (112). Тройка лидеров: Швейцария, Исландия, Дания. Замыкали список из 158 стран Сирия, Бурунди и Того.

Не стал утешительнее и 2016 год - Украина опустилась еще на 12 пунктов - на 123 месте при тех же лидерах и отстающих.

2017-й опустил Украину в рейтинге на 132 место, между Ганой (131) и Угандой (133). Самой счастливой страной мира тогда стала Норвегия, в конце же списка из 156 стран оказалась Танзания.

Потеряв еще 6 позиций в 2018 году, Украина заняла в рейтинге счастья 138 место. На первом ‒ Финляндия, на последнем ‒ Южный Судан.

Наконец, в 2019-м, тенденция постоянного снижения приостановилась и Украина понемногу начала подниматься в списке. Плюс 5 ступенек (133 место). Первое место снова у Финляндии, на последнем месте Афганистан.

2020 год, несмотря на пандемию, поднял Украину в рейтинге еще на 10 ступенек. Мы заняли 123 позицию, вернувшись на уровень 2016 года. Финляндия снова осталась на первом месте. На последнем ‒ Зимбабве.

Несмотря на весь негатив, который принесла с собой пандемия коронавируса, Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге счастья-2021, по сравнению с 2020 годом, и на 23 ‒ по сравнению с рейтингом 2019 года. В этом году мы на 110 месте. И хотя ситуация с ощущением счастья, по критериям исследователей, в Украине существенно улучшилась, украинцы все еще намного меньше чувствуют себя счастливыми, чем наши соседи. Так, Словакия занимает 34 позицию в рейтинге, Польша ‒ 44, Румыния ‒ 46, Венгрия ‒ 53, Молдова ‒ 65, Беларусь ‒ 75. «Счастливая» тройка рейтинга выглядит так: Финляндия, Дания, Швейцария.

Интересно, что страны G7 появляются в рейтинге лишь с 13-го места: Германия ‒ 13, Канада ‒ 14, Великобритания ‒ 17, США ‒ 20, Франция ‒ 21, Италия ‒ 28 и Япония ‒ 56. Менее всего удовлетворены своей жизнью граждане Афганистана.