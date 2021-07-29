29.07.2021 16:45 Виталий Хиневич

В Харькове чиновников и директоров школ проверят на знание украинского языка

Центр оценивания знаний государственного языка открылся в ХНУ имени Каразина.



Фото: Pixabay

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Каразинского университета. Принять участие в оценивании знаний украинского языка возможно 29 и 30 июля.

Тестирование связанно с реализацией новых этапов норм Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Отмечается, что теперь госслужащие, руководство учебных заведений и ряд других должностных лиц должны иметь сертификат, подтверждающий уровень владения государственным языком.

Всего планируют открыть 10 таких центров. Ряд ВУЗов выразил готовность открыть данные центры оценивания. В частности отозвались Национальный педагогический университет имени Сковороды, университет гражданской защиты, Украинская инженерно-педагогическая академия, ХНУРЭ и Национальный фармацевтический университет.

Все пункты по оценке знаний должны работать только лишь на базе высших учебных заведений.

Тестирование проводят бесплатно, а желающим получить украинское гражданство, необходимо оплатить 500 гривен за услугу.