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29.07.2021  16:45   Виталий Хиневич

В Харькове чиновников и директоров школ проверят на знание украинского языка

Центр оценивания знаний государственного языка открылся в ХНУ имени Каразина.


Фото: Pixabay
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Каразинского университета. Принять участие в оценивании знаний украинского языка возможно 29 и 30 июля.  
 
Тестирование связанно с реализацией новых этапов норм Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». 
 
Отмечается, что теперь госслужащие, руководство учебных заведений и ряд других должностных лиц должны иметь сертификат, подтверждающий уровень владения государственным языком.
 
Всего планируют открыть 10 таких центров. Ряд ВУЗов выразил готовность открыть данные центры оценивания. В частности отозвались Национальный педагогический университет имени Сковороды, университет гражданской защиты, Украинская инженерно-педагогическая академия, ХНУРЭ и Национальный фармацевтический университет. 
 
Все пункты по оценке знаний должны работать только лишь на базе высших учебных заведений.
 
Тестирование проводят бесплатно, а желающим получить украинское гражданство, необходимо оплатить 500 гривен за услугу. 
 
Напомним, украинские чиновники смогут повторно сдать тест на знание украинского языка.
 
Источник:   ХНУ
 Тэги:  харьков, тестирование
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