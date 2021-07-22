22.07.2021 14:47

Чиновники смогут повторно сдать тест на знание украинского языка - Немчинов

Чиновники, которые не смогут сдать экзамен на знание украинского языка с первого раза, будут иметь возможность в течение 4 месяцев исправиться.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой заявление министра Кабмина Олег Немчинов на канале «Украина 24»

«Закон один для всех - работает человек или претендует на должность в секретариате Кабмина, или это местная администрация. Есть возможность в течение 4 месяцев пересдать это тестирование », - сказал он. В то же время министр не уточнил, что будет с чиновниками в случае повторной несдачи тестирования.

Министр добавил, что в законодательство могут внести изменения о признании сертификатов, которые выдавались в 2018 году, и приравнивание их к удостоверениям, которые будут выдаваться при новом тестировании. «Также возможных вариантов тестирования для победителей конкурсов, а не для всех участников, чтобы не загружать систему», - сказал Немчинов.

Кроме того, он заверил, что сдать тестирование за взятку будет невозможно. Потому что контакт претендента на знание языка с человеком, который определяет этот уровень, исключен.

Отметим, что Верховная Рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Статьи этого закона вступают в силу поэтапно.