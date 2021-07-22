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22.07.2021  14:47   

Чиновники смогут повторно сдать тест на знание украинского языка - Немчинов

Чиновники, которые не смогут сдать экзамен на знание украинского языка с первого раза, будут иметь возможность в течение 4 месяцев исправиться.

Тест на знание украинского языка чиновники могут пересдать. Новости Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой заявление министра Кабмина Олег Немчинов на канале «Украина 24»
 
«Закон один для всех - работает человек или претендует на должность в секретариате Кабмина, или это местная администрация. Есть возможность в течение 4 месяцев пересдать это тестирование », - сказал он. В то же время министр не уточнил, что будет с чиновниками в случае повторной несдачи тестирования.
 
Министр добавил, что в законодательство могут внести изменения о признании сертификатов, которые выдавались в 2018 году, и приравнивание их к удостоверениям, которые будут выдаваться при новом тестировании. «Также возможных вариантов тестирования для победителей конкурсов, а не для всех участников, чтобы не загружать систему», - сказал Немчинов.
 
Кроме того, он заверил, что сдать тестирование за взятку будет невозможно. Потому что контакт претендента на знание языка с человеком, который определяет этот уровень, исключен.
 
Отметим, что Верховная Рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Статьи этого закона вступают в силу поэтапно.
 

Тэги:  языковой закон, чиновники
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