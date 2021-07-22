Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Голый ребенок бегал по школьной спортплощадке под Харьковом
22.07.2021  15:06   Рита Парфенова

Голый ребенок бегал по школьной спортплощадке под Харьковом

На мать, проспавшую ребенка, составлен админпротокол.

Ребенок без одежды убежал из дома и гулял на спортплощадке школы в Мерефе.

Директор школы в Мерефе сообщила правоохранителям о присшествии – на спортивной спортивной площадке возле общеобразовательного учреждения бегал ребенок без одежды. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Полицейских офицеров общин в Харьковской области

Правоохранители забрали девочку  с улицы и, чтобы выяснить ее личность, разослали фото по социальным сетям города. Пообщавшись с жителями, полицейские установили место проживания семьи. Выяснилось, что мать задремала, а в это время ребенок самостоятельно ушел со двора.

В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За время пребывания девочки без присмотра взрослых, правонарушений в отношении нее совершено не было.

Ранее РЕДПОСТ писал, как в поселке Чкаловском под Чугуевом полиция нашла сбежавшего из дома мальчика за 20 минут.

Источник:   Полицейские офицеры общин в Харьковской области
 Тэги:  ребенок, полиция, харьков
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