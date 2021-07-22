Голый ребенок бегал по школьной спортплощадке под Харьковом

На мать, проспавшую ребенка, составлен админпротокол.
Директор школы в Мерефе сообщила правоохранителям о присшествии – на спортивной спортивной площадке возле общеобразовательного учреждения бегал ребенок без одежды. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Полицейских офицеров общин в Харьковской области
Правоохранители забрали девочку с улицы и, чтобы выяснить ее личность, разослали фото по социальным сетям города. Пообщавшись с жителями, полицейские установили место проживания семьи. Выяснилось, что мать задремала, а в это время ребенок самостоятельно ушел со двора.
В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.
За время пребывания девочки без присмотра взрослых, правонарушений в отношении нее совершено не было.
Ранее РЕДПОСТ писал, как в поселке Чкаловском под Чугуевом полиция нашла сбежавшего из дома мальчика за 20 минут.
Комментариев: 0
Логика сегодня будет превалировать – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается дождь.
В этот день отмечают два международных праздника, на первый взгляд, несовместимые друг с другом.
влажность:
давление:
ветер: