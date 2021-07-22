22.07.2021 14:37

"Забытое письмо" или как Добкин обманывает себя и харьковчан

До местных выборов, которые состоятся в Харькове этой осенью, осталось чуть больше 3 месяцев. Но уже сейчас, еще даже официально необъявленная перевыборная кампания, становится яркой и приобретает вкус фальши.

Так называемый кандидат, который спит и видит уже, что сидит в кресле мэра, сейчас всячески раздувает свой рейтинг со слоганом "Время Добкина" уже близко, применяя подконтрольную себе социологию. Мол, еще чуть-чуть, всего 7% осталось до лидирующих позиций. Для этого в помощники записал Михаил Добкин ребят из "Active Group», компании, которая может накрутить все, что прикажут. А СМИ Добкина преподнесут харьковчанам очередную дозу нужной информации.

По этому поводу на своей странице в Фейсбук очень четко и метко высказался Александр Кочетков. Ему удалось расставить все точки над "і" относительно того, что это за социологическая группа и какие у нее возможности.

"Продобкинское исследование проводила Active Group во главе с Андреем Еременко. Которого я знаю лично и который мне по-человечески симпатичен. Но тут уж как у классиков — истина дороже. Ребята, все понимаю, но не надо так! По крайней мере, так явно. Опять же, и раньше у вас были исследования, вызывающие, мягко говоря, недоумение. Помню, как на недавних президентских выборах Active Group показывала, что Анатолий Гриценко опережает и Петра Порошенко, и Юлию Тимошенко, а с Владимиром Зеленским идет ноздря в ноздрю. Что даже у самого Анатолия Степановича вызвало понятное раздражение, так как он-то в вопросах выборов и социологии разбирается профессионально", - подчеркнул Кочетков.

Но даже согласно сомнительной социологии, на которую ссылается заказчик, Михаилу Добкину светит лишь второе место. На сегодняшний день по свежей социологи в Active Group и группы «Рейтинг» - лидирующие позиции у Игоря Терехова. Нынешний и.о. мэра Харькова, согласно данным "Рейтинга", опережает своего ближайшего соперника Михаила Добкина на 25%.

Похоже игры в Харькове только начинаются. Совсем недавно в сети появилась информация о том, что штаб Добкина набирает агитаторов в свою команду, обещая по 1000 долларов. На эту рассылку обратили внимание в Комитете избирателей Украины. Но, после обнародования ее в СМИ , общественная организация "Наш Дом - Харьков", которую возглавляет Добкин, у КИУ начала требовать опровергнуть информацию о том, что в Харькове идет набор агитаторов в интересах бывшего "регионала".

"Здесь вполне возможен вариант, что выстраивается сетка для подкупа избирателей. Это индикатор. Поэтому нужно обратить на это внимание. Не исключено, что кандидат Добкин будет использовать такую технологию в своей кампании", - заявил председатель Харьковской областной организации КИУ Михаил Камчатный.

Ряд экспертов и уважаемых политологов считают же, что для Добкина выборы мэра - всего лишь стратегический план вернуться в украинскую политику. Более того, для него все равно где и в каком городе баллотироваться