22.07.2021 14:22

В Харькове поднимут пенсии: узнайте, кому будут платить больше

Правительство повысило военные пенсии и увеличило доплаты некоторым участникам боевых действий.

Минимальные пенсии участников боевых действий выросли на 45%, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на облгосадинистрацию.



Теперь минимальная пенсионная выплата составляет 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вместо ранее установленных 165%.



Пенсии военнослужащим, назначенные до 1 марта 2018 года, правительство повысило на 2000 гривень. Также с 1 июля минимальная пенсионнуая выплата с учетом надбавок, повышений, доплат лицам, которым она назначена по военному закону Украины (пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности) установлена в размере 3854 грн.



«В результате этого решения пенсии увеличатся для 400 тыс. человек. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой к повышенным размерам за июль», - отмечают в Министерстве социальной политики Украины.

Ранее РЕДПОСТ писал о митинге под стенами ХОГА: утром 10 июня там собрались десятки ветеранов МВД. Митингующие требовали от руководства обладминистрации и областного совета поддержать ветеранов в их борьбе с центральными органами власти относительно ветеранских пенсий и надбавок.