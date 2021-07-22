В Харькове поднимут пенсии: узнайте, кому будут платить больше

Правительство повысило военные пенсии и увеличило доплаты некоторым участникам боевых действий.
Минимальные пенсии участников боевых действий выросли на 45%, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на облгосадинистрацию.
Теперь минимальная пенсионная выплата составляет 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вместо ранее установленных 165%.
Пенсии военнослужащим, назначенные до 1 марта 2018 года, правительство повысило на 2000 гривень. Также с 1 июля минимальная пенсионнуая выплата с учетом надбавок, повышений, доплат лицам, которым она назначена по военному закону Украины (пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности) установлена в размере 3854 грн.
«В результате этого решения пенсии увеличатся для 400 тыс. человек. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой к повышенным размерам за июль», - отмечают в Министерстве социальной политики Украины.
Ранее РЕДПОСТ писал о митинге под стенами ХОГА: утром 10 июня там собрались десятки ветеранов МВД. Митингующие требовали от руководства обладминистрации и областного совета поддержать ветеранов в их борьбе с центральными органами власти относительно ветеранских пенсий и надбавок.
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