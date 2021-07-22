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22.07.2021  12:57   

Весь подъезд в крови: бойцовская собака напала на людей в Харькове (видео)

В Харькове на проспекте Героев Сталинграда собака бойцовской породы набросилась на супружескую пару. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

В результате нападения собаки люди получили значительные травмы. Рваные раны на лице, руках и ногах потерпевших, лежащих на лестничной клетке - такая картина предстала перед медиками бригады скорой помощи. 
 
По словам очевидцев, жители дома неоднократно обращались в полицию с жалобами на хозяина собаки. Однако, как утверждают заявители, полиция на сообщения не реагировала.  
 
Пострадавшим медики оказали первую помощь на месте, после чего доставили в медицинское учреждение.  
 
В этот раз сотрудникам патрульной полиции пришлось отреагировать на происшествие. Также правоохранители помогли транспортировать пострадавших к карете скорой помощи.
 
Как сообщили в отделе коммуникации областной полиции, информация внесена в Журнал единого учета, проводится проверка.

Напомним, в Харькове и области в последнее время увеличилось количество нападения собак на людей

Тэги:  харьков, полиция
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