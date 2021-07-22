Весь подъезд в крови: бойцовская собака напала на людей в Харькове (видео)

В Харькове на проспекте Героев Сталинграда собака бойцовской породы набросилась на супружескую пару. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Напомним, в Харькове и области в последнее время увеличилось количество нападения собак на людей.
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Логика сегодня будет превалировать – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается дождь.
В этот день отмечают два международных праздника, на первый взгляд, несовместимые друг с другом.
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