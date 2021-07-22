22.07.2021 12:04

Коммунальщики дежурят круглосуточно: Терехов рассказал, что будут делать в городе для борьбы с возможными ливнями (видео)

В Харькове в ближайшие дни не ожидаются катастрофические ливни, однако городские службы приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщил Игорь Терехов в эфире телеканала «Украина 24».



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Терехов отметил, что хотя по прогнозам в Харькове не пройдут такие сильные осадки, которые за последние сутки затопили Одессу и Кропивницкий, но город полностью подготовили к непогоде.

«У нас в круглосуточном режиме дежурят аварийные бригады, которые созданы на всех коммунальных предприятиях. И наши коммунальные службы готовы локализовывать те вызовы, которые поступят от природы», — сообщил Терехов.

Он также ответил на вопрос ведущих о том, как Харьков готовится к вероятной новой волне коронавируса, связанной с распространением штамма «Дельта».

«В период первых волн пандемии мы закупили очень много оборудования. У нас есть все необходимое: аппараты ИВЛ, двухмесячный запас медикаментов, кислородные концентраторы, организованы койкоместа во всех городских больницах. Наши врачи прошли очень серьезные испытания, они настоящие герои — потому что в первые волны они работали в круглосуточном режиме и набрали тот опыт, который будет полезен, если к нам придет такая беда», — заявил Терехов.

Также в эфире общенационального телеканала Игорь Терехов рассказал о готовящемся в августе запуске «Карты Харьковчанина» и программе ипотеки для многодетных семей Харькова, по которой они смогут брать беспроцентные кредиты.

Напомним, за последние несколько дней в различных городах Украины прошли сильные ливни, затопившие городскую инфраструктуру. Среди наиболее пострадавших городов — Киев и Одесса.