22.07.2021 11:44

Вандализм по-харьковски: кто и зачем ломает зоны отдыха в городе (фото)

Их установили и открыли за последние два месяца уже больше десятка. Современные, яркие, каждый из которые не повторяет один другого.



Вандализм по-харьковски: кто и зачем ломает зоны отдыха в городе (фото)



Всё это про мини-парки в спальных районах Харькова: с качелями, каруселями, спортивными тренажёрами и многим другим., - сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Это такой себе филиал современного парка развлечений в собственном дворе. Но, к сожалению, такие перевоплощения внутридомового пространства не всем харьковчанам по душе.

Уже с первых дней после открытия их уничтожают. Выбивают ногами деревянные и пластиковые элементы, выкручивают механизмы или просто вырывают с корнем, прикладывая немалую силу. Так же благоустроенные площадки используют в качестве места для пьянок в ночное время.

Видя такую картину, у городских коммунальщикови тех, кто занимался проектированием и установкой игровых и спортивных форм, просто опускаются руки.

"В урбан-парке на Героев Труда, 60 в первые 6 часов после открытия сломали качель для детей с особыми потребностями. Мы её починили, её заново сломали. Теперь мы её уже демонтировали и увезли её в цеха ремонтировать. Буквально на дня раскрутили процентов на 20 скалодромы, которые мы установили. На Гвардейцев Широнинцев, 125 сломали буквально в первые две ночи балансиры, пораскручивали детские площадки. На улице Самолётной приблизительно та же самая ситуация. В общем, везде понемножку, а где-то и не понемножку. Ломаем, ломаем, ломаем, а потом нам это приходится ремонтировать и заново строить. Чтобы если можно так сказать, чтобы нормальные люди нормально себя ощущали на внутридомовых пространствах", - сетует заместитель начальника Управления экологии и благоустройства города Харькова Евгений Пасенов.

Какой же выход из этой ситуации, раздумывают коммунальщики. Есть довольно простой, просто не делать такие мини-парки в спальных районах города. Пока культура отдыха людей не станет на ступень выше. Однако, почему должны страдать те, кто не делает этого и хочет жить в современном городе?

"В первую очередь хотелось бы обратится к патрульной полиции, чтобы эти объекты 1-2 раза в ночь посещались патрулями. Люди, которые там не совсем правильно проводят время, должны понимать, что в любой момент могут приехать и как минимум и привлечь их к административной ответственности. И второй момент, я не считаю, что во всём виноваты дети, что больше в этом виноваты родители и это примером было доказано на Героев Труда, 60, на урбан-парке, когда 12 детей повисли на качели для деток с особыми потребностями. И помимо того, что это крайне опасно - все родители стоят вокруг и снимают это и считают за должное. Мне кажется проблема в том, что родители не доносят до детей мысль, как нужно себя вести на детских игровых комплексах и как нужно пользоваться оборудованием и что это ценно. И завтра они придут сюда же играться. И нельзя так к этому относиться!" - резюмировал Евгений Пасенов.

Ранее РЕДПОСТ писал, на открытии урбан-парке на Салтовке сломали качель для детей с особыми потребностями.

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