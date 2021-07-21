21.07.2021 17:01

Михаил Добкин блокирует правду про подкуп избирателей в Харькове

Комитет избирателей Украины получил требование от представителей Михаила Добкина опровергнуть информацию о том, что в Харькове идет набор агитаторов для создания предвыборной «сетки» в интересах бывшего «регионала».

Об этом сообщают «Украинские новости».

Как известно, выборы мэра Харькова назначены на 31 октября. На сегодняшний день официальная кампания еще не началась, однако Добкин считается одним из возможных кандидатов на участие в выборах.

16 июля в Харьковском пресс-клубе председатель Харьковской областной организации КИУ Михаил Камчатный обнародовал переписку о наборе людей на проектную работу с 1 августа по 31 октября на должность агитатора за одного из кандидатов с зарплатой в 27 тысяч гривен. Как следует из показанной переписки, речь идет о Добкине.

«Здесь вполне возможен вариант, что выстраивается сетка для подкупа избирателей. Это индикатор. Поэтому нужно обратить на это внимание. Не исключено, что кандидат Добкин будет использовать такую технологию в своей кампании», — заявил Камчатный.

После обнародования переписки общественная организация «Наш Дом - Харьков», которую возглавляет Добкин, направила письмо Камчатному и руководству КИУ с требованием «опровержения озвученной недостоверной информации господином Камчатным в соответствии с требованиями статьи 277 Гражданского кодекса Украины».

Комитет избирателей Украины — одна из старейших общественных организаций в стране, отслеживающих исполнение законодательства во время выборов. Основан в 1994 году. Осуществлял мониторинг всех без исключения национальных избирательных кампаний и большинства местных.

В 2020 году Михаил Добкин заявлял о своем участии в выборах мэра Киева и Харькова, однако в итоге не баллотировался ни в одном городе.