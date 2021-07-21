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21.07.2021  17:38   Рита Парфенова

Хищная птица пряталась в траве в харьковском парке (видео)

Пока пользователи сети решали, куда отвезти птицу, пернатое набралось сил и улетело само.


// Telegram

Сова в парке Харькова

Вечером 20 июня прогуливающиеся по парку Машиностроителей в районе «Турбоатома» увидели дикую хищную птицу, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

В траве в угрожающей позе стояла сова: птица находилась на земле с раскрытыми крыльями. Люди предположили, что у животного повреждено крыло, но побоялись трогать сову.

Пернатую сняли его на видео и позже выложили видео в социальные сети, чтобы специалисты могли приехать на указанное место и оказать птице помощь.

Видео с птицей собрало много комментариев, однако пока решался вопрос спасения крылатого посетителя парка, сова улетела самостоятельно.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, как в Лозовском районе спасали корову, которая застряла в водоеме и не могла сама выбраться из него.

Тэги:  сова, харьков
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