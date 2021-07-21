21.07.2021 18:00
Почему сварная сетка? Что это такое и где используется?
Нужен материал для строительства клеток, низкого ограждения, для зонирования площади или штукатурных работ? Остановили выбор на сварной сетке, потому что услышали лестные рекомендации о ее прочности и антикоррозийным характеристикам? Тогда убедитесь в этом самостоятельно, ознакомившись с нюансами производства продукта.
Процесс производства и попадания к конечному потребителю качественной сетки одного из лучших украинских производителей Сетка Запад происходит в несколько этапов. Сварная оцинкованная сетка
изготавливается:
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Большая бухта, или как ее называют розетта, или же барабан, перемещается из состава сырья на мокрое волочение для, чтобы намотать проволоку на меньшие мотки, так называемые катушки.
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Производство настолько автоматизировано ради еще более прочного соединения и аккуратного внешнего вида, что за станком работает всего один человек, который просто-напросто контролирует процесс попадания в сварочный станок проволоки с большой бухты, из которой в дальнейшем будут формироваться поперечные нити сетчатого изделия. Для формирования продольных нитей заправляется проволока из меньших катушек.
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Далее осуществляется сварка продольных и поперечных проволок, с последующим смотыванием готовой продукции в рулон длиной 30 метров.
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После изготовления ее устанавливают на поддоны и слаживают в паллеты.
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Товар может транспортироваться любым видом крытого транспорта при соблюдении правил перевозки в магазин-склад, где каждый желающий может оценить качество, не по фото, а очно, прикоснувшись к каждому прутку. Сетка может хранится на улице, ведь ни осадки, ни влажность не повлияют на ее внешний вид и функциональные характеристики, единственное, что не допускается - хранение с химически активными веществами, а в остальном она не боится ничего.
Сферы применения изделия из металла
Рассмотрев процесс производства, переходим к вариантам использования. Продукт называют универсальным не просто так, ведь устанавливают, если нужна:
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отделка стен с помощью штукатурки;
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зонирование участка;
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возведения клеток для домашней птицы и животных, как для личного хозяйства, так и для животноводства с профессиональным выращиванием кур, уток, перепелов, кроликов, шиншилл, нутрий;
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просеивание сыпучих материалов;
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строительство манежей для породистых собак мелкого и среднего размера;
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возведение каркасов для теплиц;
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ограждение клумб;
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защита стекла, окон;
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армирование бетона.
Компания SitkaZahid советует купить сетку сварную оцинкованную для клеток и строительства собственного производства, ведь отвечает за качество товара и предлагает широкий ассортимент по умеренным ценам. Заказ можно сделать на сайте в каталоге интернет-магазина и получить желаемый вид с доставкой по указанному адресу в любой уголок Украины.
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