21.07.2021 18:00

Почему сварная сетка? Что это такое и где используется?

Нужен материал для строительства клеток, низкого ограждения, для зонирования площади или штукатурных работ? Остановили выбор на сварной сетке, потому что услышали лестные рекомендации о ее прочности и антикоррозийным характеристикам? Тогда убедитесь в этом самостоятельно, ознакомившись с нюансами производства продукта.

Процесс производства и попадания к конечному потребителю качественной сетки одного из лучших украинских производителей Сетка Запад происходит в несколько этапов. Сварная оцинкованная сетка изготавливается:

Большая бухта, или как ее называют розетта, или же барабан, перемещается из состава сырья на мокрое волочение для, чтобы намотать проволоку на меньшие мотки, так называемые катушки. Производство настолько автоматизировано ради еще более прочного соединения и аккуратного внешнего вида, что за станком работает всего один человек, который просто-напросто контролирует процесс попадания в сварочный станок проволоки с большой бухты, из которой в дальнейшем будут формироваться поперечные нити сетчатого изделия. Для формирования продольных нитей заправляется проволока из меньших катушек. Далее осуществляется сварка продольных и поперечных проволок, с последующим смотыванием готовой продукции в рулон длиной 30 метров. После изготовления ее устанавливают на поддоны и слаживают в паллеты. Товар может транспортироваться любым видом крытого транспорта при соблюдении правил перевозки в магазин-склад, где каждый желающий может оценить качество, не по фото, а очно, прикоснувшись к каждому прутку. Сетка может хранится на улице, ведь ни осадки, ни влажность не повлияют на ее внешний вид и функциональные характеристики, единственное, что не допускается - хранение с химически активными веществами, а в остальном она не боится ничего.

Сферы применения изделия из металла

Рассмотрев процесс производства, переходим к вариантам использования. Продукт называют универсальным не просто так, ведь устанавливают, если нужна:

отделка стен с помощью штукатурки;

зонирование участка;

возведения клеток для домашней птицы и животных, как для личного хозяйства, так и для животноводства с профессиональным выращиванием кур, уток, перепелов, кроликов, шиншилл, нутрий;

просеивание сыпучих материалов;

строительство манежей для породистых собак мелкого и среднего размера;

возведение каркасов для теплиц;

ограждение клумб;

защита стекла, окон;

армирование бетона.

Компания SitkaZahid советует купить сетку сварную оцинкованную для клеток и строительства собственного производства, ведь отвечает за качество товара и предлагает широкий ассортимент по умеренным ценам. Заказ можно сделать на сайте в каталоге интернет-магазина и получить желаемый вид с доставкой по указанному адресу в любой уголок Украины.