21.07.2021 18:43 Рита Парфенова

В харьковский метрополитен завезли мешки с песком: зачем

Харьковский метрополитен предпринял комплекс мер к устранению чрезвычайной ситуации вследствие непогоды.



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Готовясь к обещанному синоптиками ночному ливню, Харьковский метрополитен предпринял комплекс неотложных мероприятий по подготовке к стабильной работе в сложных погодных условиях, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на перевозчика.

Была выполнена внеплановая проверка всего стационарного и передвижного насосного оборудования для откачки воды, специальная техника обеспечена горючим и подготовлена ​​к ликвидации возможных последствий непогоды.



На станциях метрополитена заготовленные мешки с песком для блокировки попадания воды в вестибюле и сформированы дежурные бригады, которые, в случае необходимости, займутся оперативным устранением чрезвычайных ситуаций или последствий непогоды.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, что коммунальные службы города готовятся к ливню, который ожидается в ночь с 21 на 22 июля в Харькове. В частности, городе будут созданы дежурные коммунальные бригады. Они будут закреплены за каждым районом города для реагирования в экстренных случаях – падения деревьев, обрыва линии электропередач, забитых сорванными ураганом листьями ливневок и других коммунальных аварий. Как сообщил Евгений Водовозов, если в городе зальёт трамвайные пути, рельсовый электротранспорт придется остановить .