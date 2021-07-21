21.07.2021 19:28

Карантинные 2000 гривен: когда предприниматели Харькова получат помощь

Уже осенью харьковские предприниматели, которые пострадали из-за карантина в связи с пандемией, начнут получать от муниципалитета компенсационную помощь.



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Соответствующее решение о механизме выплат приняли на исполкоме горсовета. Средства для этого уже выделены из бюджета города в размере почти 62 миллионов гривен, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Всего выплату в сумме две тысячи гривен получат 25 тысяч 947 человек. Такую информацию горсовет получил от Министерства цифровой трансформации, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.



«На сегодняшний день эти деньги выделены сессией ХГС. Распорядителями этих средств является Департамент административных услуг и потребительского рынка. Далее мы составили все необходимые документы и отправили, заключили договоры с АО "Ощадбанк", и уже непосредственно сам банк будет заниматься распределением этих средств на расчетные счета физических лиц предпринимателей и наемных работников», – рассказала Китайгородская.



Как отметили в муниципалитете, финансовую помощь будут получать только те представители малого и среднего бизнеса и их наемные работники, которые уже через приложение «Дія» получали госпомощь, потому соответствовали всем критериям, предусматривающим право на карантинные компенсации.



«По данным «Ощадбанка» деньги поступят в сентябре месяце. И до средины октября выплаты будут полностью произведены», – сообщила Виктория Китайгородская.



По ее словам, планирование выплят на осень связано техническими моментами, которые сейчас нужно решить Ощадбанку.



«В связи с тем, что у нас такое большое количество застрахованных лиц - 25 тысяч 947 человек, нужно учесть тот факт, что их счета открыты в различных банках. Вот в связи с этим нужен определенный период, чтобы эти деньги распределить на расчетные счета застрахованных лиц», – уточнила Китайгородская.



Напомним, Харьков - один из первых украинских городов, где муниципалитет решил выделить дополнительную помощь для бизнеса, который пострадал от карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.