14.07.2021 11:11

Поддержка предпринимателей и бюджетников. Депутаты горсовета внесли изменения в бюджет города

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2021 год.



city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на собственного корреспондента. Соответствующее решение было принято сегодня, 14 июля, на сессии Харьковского горсовета.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, был увеличен объем субвенции бюджету Харьковской городской территориальной громады на:

- осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию территорий - на 46,4 млн грн;

- обеспечение качественного и доступного общего среднего образования по программе «Новая украинская школа» - на 26,2 млн грн;

- ремонт и приобретение оборудования для столовых (пищеблоков) учреждений общего среднего образования - на 0,9 млн грн;

- предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - на 0,1 млн грн;

- выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения для семей участников боевых действий на территории других государств - на 3 млн грн.

Также была предусмотрена дотация на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения в сумме 52,7 млн грн.

Как сообщила Татьяна Таукешева, в связи с перевыполнением доходной части бюджета Харьковской городской территориальной громады было предусмотрено:

- повышение размера надбавок за престижность труда педагогическим работникам и работникам учреждений культуры (47,2 млн грн);

- увеличение размера стипендий учащимся-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки (4,7 млн грн);

- оказание помощи предпринимателям на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения коронавируса (51,9 млн грн);

- предоставление финансовой поддержки коммунальным предприятиям на выплату заработной платы работникам (86,6 грн);

- предоставление компенсации за льготный проезд в городском наземном электротранспорте (50 млн грн);

- предоставление компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью, больным, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в посторонней помощи (5,2 млн грн).

Кроме того, на мероприятия, связанные с преодолением коронавирусной болезни, дополнительно запланировано 41,5 млн грн.

Также было предусмотрено увеличение расходов на проведение:

- текущего и капитального ремонта учреждений образования и культуры (31,3 млн грн);

- реконструкции спортивных площадок, проведение учебно-тренировочных сборов по баскетболу и молодежных мероприятий (54,1 млн грн);

- реконструкции тепловых сетей и капитального ремонта котельного оборудования (156,1 млн грн);

- ремонта и реконструкции улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и тротуаров, объектов ливневой канализации (110 млн грн);

- строительство и реконструкцию мостов (14 млн грн);

- капитального ремонта жилищного фонда (100 млн грн);

- благоустройство территории города, включая наружное освещение (102,1 млн грн).

Кроме того, на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование системы территориальной обороны, выделено 27 млн грн.