ДТП: на одной из главных автоартерий Харькова собирается пробка (фото)

На развязке возле метро Киевская – тянучки.
Утром 14 июля на перекрёстке улиц Матюшенко и Шевченко «встретились» две иномарки, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Прямо на перекрёстке возле станции метро "Киевская" автомобиль Citroеn C-Elysee догнал Skoda Octavia.
Обошлось без пострадавших, сами автомобили получили незначительные повреждения.
Патрульные на месте разбираются, кто стал виновником аварии.
Из-за того, что автомобили не смогли поделить проезжую часть, на прилегающих улицах образовались тянучки.
Ранее РЕДПОСТ писал о том, что на улице Гольдберговской, 79 участниками аварии стали автомобили Ford и Mitsubishi.
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