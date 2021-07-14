14.07.2021 11:05

ДТП: на одной из главных автоартерий Харькова собирается пробка (фото)

На развязке возле метро Киевская – тянучки.

Утром 14 июля на перекрёстке улиц Матюшенко и Шевченко «встретились» две иномарки, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Прямо на перекрёстке возле станции метро "Киевская" автомобиль Citroеn C-Elysee догнал Skoda Octavia.

Обошлось без пострадавших, сами автомобили получили незначительные повреждения.

Патрульные на месте разбираются, кто стал виновником аварии.

Из-за того, что автомобили не смогли поделить проезжую часть, на прилегающих улицах образовались тянучки.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, что на улице Гольдберговской, 79 участниками аварии стали автомобили Ford и Mitsubishi.