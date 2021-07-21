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21.07.2021  16:28   

Спасатели тушили пожар в грузовике и деблокировали пострадавшего в ДТП (фото)

С разницей в полчаса произошли два ДТП в различных районах Харькова.


ГСЧС
Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе ГСЧС. Первый случай произошел 21 июля в 13:34 на ул. Баварская, 14. Там во время движения загорелся грузовик "КАМАЗ".
 
На момент прибытия спасателей было горели кабина и частично кузов грузовика «КАМАЗ».
 
Пожарные немедленно приступили к тушению пожара и оперативно ликвидировали пожар.
 
Причина пожара устанавливается, пострадавших к счастью нет.
 
 
 
Второй инцидент произошел в 14:08 на кольцевой дороге города Харькова неподалеку поворота в сторону Салтовского шоссе. Там произошло столкновение двух автомобилей "Toyota Rav 4" и "Lexus", в результате которого пострадали 3 человека.
 
Спасатели с помощью специнструмента деблокировали пострадавшего из автомобиля "Toyota Rav 4" и транспортировали в карету скорой помощи. В последствии он был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Напомним, около трех часов ночи 11 июня в районе дома №30 по улице Молочной горели авто. От огня пострадали четыре автомобиля. Две легковушки сгорели полностью.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, дтп
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