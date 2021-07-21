21.07.2021 15:59

Медузы в Кирилловке 2021:в сети показали эффективность противомедузных сеток (видео)

Азовские курорты продолжают страдать от нашествия медуз. Пока отдыхающие жалуются на невозможность купаться в море и испорченный отдых, в Кирилловке наконец-то начали задумываться над способами борьбы с жалящими морскими агрессорами.

Где уже устанавливают сетки от медуз, и насколько они действенны сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на НИАП Кирилловка.Укр

Нашествие медуз, которого так опасались отдыхающие и отельеры, ставшее в последние годы глобальной проблемой для всего побережья, не удалось избежать и в сезоне 2021 года. Каждый день в сети появляются новые фото и видео с шокирующими кадрами, на которых прибрежная акватория и часть пляжа у входа в море на разных курортах представляют собой сплошную студенистую массу, состоящею из медуз.

Еще на прошлой неделе море в Кирилловке было практически чистым, и вводе встречались только единичные медузы, а сейчас вдоль всех пляжей на курорте кромка моря окаймлена «кисельными берегами», а само море буквально кишит больно жалящими морскими существами.

Отдыхающие жалуются и негодуют, ведь многие из них забронировали номера на базах отдыха и в отелях заблаговременно, с нетерпением ожидая отдых. Но теперь, вместо того, чтобы наслаждаться теплым морем, вынуждены проводить время в лучшем случае возле бассейна, если таковой имеется на территории объекта. Даже желание спокойно отдохнуть на пляже с надеждой подышать целебным морским воздухом не всегда получается реализовать: выброшенные волнами медузы скапливаются на песке и под палящим солнцем источают далеко не приятный запах.

К сожалению, собственники жилья для отдыхающих на побережье часто реагируют в свойственной украинским отельерам манере: отказываются оформлять возврат брони, делают платной услугу пользования бассейном и, видя ситуацию, не особо спешат снизить цены на отдых. Но многие, все же, понимают, что люди едут на отдых прежде всего ради моря, и чтобы удержать туриста, а значит удержать на плаву свой бизнес, нужно что-то делать.

Так, в Кирилловке все-таки начали предпринимать шаги по ограждению зон купания от медуз, используя в качестве барьерной системы самый простой и доступный вариант – противомедузные сетки.

«Мы приняли решение изготовить защитную систему самостоятельно, таким образом снизив ее стоимость до 70% в сравнении с ценой на готовое изделие. Чтобы конструкция вышла максимально надежной и эффективной, в процессе изготовления постоянно консультировались с разными специалистами и рыбаками. Много времени и усилий заняли измерения и технические расчеты, а также сам монтаж готовой сети. Уже во время установки медузы в считанные часы скапливались в сети, доставляя немало хлопот и неудобств монтажникам. Последним пришлось работать в водолазных костюмах, но даже они не помогали. И все же мы справились, и теперь мы имеем видимый результат. В огражденной зоне море стало значительно чище, а единичные проскользнувшие и выброшенные волнами на берег медузы быстро убираются нашими сотрудниками», - делиться опытом Алексей Фоменко, представительбазы отдыха «Акватика», расположенной в Кирилловке на косе Пересыпь, которая одна из первых в Кирилловке установила противомедузные сети.

Конечно, процесс установки барьерных систем от медуз требует как финансовых затрат, так и технической сноровки. Одной из насущных проблем, например, является способ крепления такого заграждения в море, и, как говорят те, кто уже столкнулся с его установкой, перед каждым штормом, вероятно, сети придётся сворачивать и потом устанавливать заново.

Для владельцев баз отдыха и отелей на побережье все это дополнительные расходы. Но, с другой стороны, если так пойдет и дальше, люди могут и вовсе отказаться от отдыха на море, и отельеры лишаться своего заработка. А значит нужно делать выбор и определяться, где заканчивается жадность и начинается здравая оценка ситуации.