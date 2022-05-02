02.05.2022 13:35 Виталий Хиневич

Украинские абитуриенты могут пройти пробное мультипредметное тестирование

Национальное мультипредметное тестирование будет проходить в компьютерном формате.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Сообщается, что демонстрационный вариант теста можно будет пройти в специальном онлайн-пространстве Львовского регионального центра оценивания качества образования. Среди прочего, это поможет будущим абитуриентам воспроизвести атмосферу тестирования и научиться распределять время на выполнение задач.

Интерфейс предложенного тестировщика будет отличаться от того, какой будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам заданий, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту. У абитуриентов будет 90 минут, в течение которых нужно будет выполнить 60 заданий по трем учебным предметам: украинскому языку, математике и истории Украины.

Как во время выполнения демонстрационного теста, так и во время реального тестирования абитуриенты смогут выбирать последовательность выполнения заданий, при необходимости возвращаться к тому или иному заданию, изменять вариант ответа, а после завершения работы над тестом получить результаты тестирования за каждый блок задач НМТ. При этом во время тестирования они смогут пользоваться справочными материалами по математике.

Абитуриентам, у которых медленный интернет или нет возможности работать в течение 90 минут за компьютером, советуют загрузить файл с демонстрационным вариантом НМТ, выполнить задания, а затем просто сверить свои ответы с правильными.

Напомним, подать заявление на зачисление в харьковские школы можно в онлайн режиме.