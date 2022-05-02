На Салтовке прошли показательные выступления собак

Умения своих питомцев продемонстрировали специалисты-кинологи из Харькова и Одессы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на районную администрацию пока ещё Московского района.
Показательные выступления служебных и декоративных дрессированных собак прошли 1 мая на территории олдной из школ 607 микрорайона. В мероприятии приняли участие специалисты-кинологи из Харькова и Одессы.
Местные жители микрорайона с удовольствием общались с животными и имели возможность получить базовые навыки дрессировки.
«Встреча с этими веселыми, дружелюбными, верными друзьями принесла всем множество приятных эмоций, радости и хорошего настроения. Выражаем искреннюю благодарность организаторам мероприятия за полученный заряд позитива!» – отметили в администрации.
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