02.05.2022 13:50 Рита Парфенова

На Салтовке прошли показательные выступления собак

Умения своих питомцев продемонстрировали специалисты-кинологи из Харькова и Одессы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на районную администрацию пока ещё Московского района.

Показательные выступления служебных и декоративных дрессированных собак прошли 1 мая на территории олдной из школ 607 микрорайона. В мероприятии приняли участие специалисты-кинологи из Харькова и Одессы.

Местные жители микрорайона с удовольствием общались с животными и имели возможность получить базовые навыки дрессировки.





«Встреча с этими веселыми, дружелюбными, верными друзьями принесла всем множество приятных эмоций, радости и хорошего настроения. Выражаем искреннюю благодарность организаторам мероприятия за полученный заряд позитива!» – отметили в администрации.