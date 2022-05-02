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02.05.2022  14:21   Рита Парфенова

Уровень радиации в Харькове на 2 мая

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.


Фото из открытых источников

По состоянию на 2 мая 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 2мая 2022 года уровни внешнего гамма – излучения составляют:
  • по г. Харькову: 0,10-0,16 мкЗв/час;
  • по Харьковской области: 0,10-0,16 мкЗв/час.
Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 1 мая.

 

 

Тэги:  радиация, харьков
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