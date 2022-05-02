02.05.2022 14:25 Виталий Хиневич

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области

Русские военные нанесли удары по селу Русская Лозовая.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что русские оккупанты продолжают обстреливать село Русская Лозовая, которое недавно взяли под контроль ВСУ.

По словам главы Дергачевской общины Вячеслава Задоренко, в селе осталось около тысячи местных жителей. Более тысячи граждан эвакуировалось.

«На сегодняшний день остались фактически люди, которые не желают покидать территорию и те, кто, к сожалению, не ходит и не может самостоятельно уехать. Поэтому сегодня будет продолжаться эвакуация адресно за людьми, не имеющими возможности самостоятельно передвигаться и не имеющими возможности покинуть эту территорию. По нашим подсчетам, осталось около 15-20% населения в Русской Лозовой", - сообщил Задоренко.

Кроме этого отмечается, что эвакуация продолжилась и 2 мая.

Волонтеры и люди, чьи родственники остались в селе, приехали в Русскую Лозовую. Таким образом, удалось эвакуировать еще 50 человек. Однако эвакуационная колона, которая направлялась в село, попала под вражеский обстрел. В результате чего один автомобиль уничтожен, еще один получил повреждения. Ранения получил один человек, осколки попали в руку.

Напомним, российские оккупанты обстреляли населенные пункты в Богодуховском районе: есть погибший и раненый.