19.08.2021 11:47 Рита Парфенова

Праздничные выходные в парке Горького: программа

День рождения парка, День Харькова и День Независимости – каждый праздник в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького отметят особой программой.



//centralpark.kh.ua

С 21 по 24 августа в любимом месте отдыха харьковчан пройдут концерты, конкурсы и тематические выставки, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

В воскресенье, 22 августа, парк отпразднует свое девятилетия с момента открытия после реконструкции. В честь этого подготовили много конкурсов и подарков. В течении дня на центральной аллее будет проходить регистрация участников лотереи «Барабан фортуны» – для участия достаточно на использованном после катания на аттракционах билетике написать свой контактный телефон и кинуть в барабан. Узнать, кому улыбнулась удача, можно будет в 21.00 возле главной сцены парка. В 18.30 по центральной аллее парка пройдёт традиционный гранд-парад с ростовыми куклами - больше 500 участников. А в 19:00 они вместе с гостями будут танцевать в флешмобе "Страна чудес". А в качестве праздничного торта будет грандиозное огненное шоу в 21.10. По традиции, группа "Пантера" презентует новый номер.Завершит вечер дискотека-комбо современных хитов и соло на саксофоне.



23 августа, по время праздничной программы «Город счастливых людей» ко Дню Харькова пройдет концерт Радио «Пятница» – украинские звезды зажгут на главной сцене парка. Также в течение дня будут аниматоры, интерактивы и другие развлечения. А на центральной аллее любой желающий своими ладошками сможет нарисовать картину про любовь к своему городу - в течении дня холсты будут меняться, а потом из них сделают композицию на выставке. А в ретро-парке в 11.00 откроется фотовыставка "Харьков космический" с уникальными фотографиями про вклад нашего города в развитие космической области.



24 августа 30-летие Независимости Украины в парке отметят грандиозным концертом. Оркестры из Харькова и других городов Украины покажут свое мастерство на главной сцене.

Программа праздничных выходных в парке Горького



22 августа Страна Чудес. День рождения парка

Главная сцена

14.00-14.05 Танцевальный номер «Дивный»

14.05-15.00 Цирковое шоу студии «Бенефис»

15.00-15.05 Танцевальный номер «Королевы»

15.05-17.00 Волшебная сказка «Приключения Питера Пена»

17.00-17.05 Танцевальный номер «Алиса и Шляпник»

17.05-18.00 Концертная шоу-программа

18.00-18.30 Группа «Дебош»

18.30-20.00 Парад сказочных гостей праздника. Флешмоб «Страна Чудес»

19.45-20.15 Группа «Дебош»

20.15-20.30 «White show» East Fire

20.30-21.00 Группа «Дебош»

21.00-21.10 Розыгрыш призов по билетам

21.10-21.20 Праздничный огненный торт шоу Пантера

21.20-23.00 Молодежная дискотека. DJ ALINASAX. DJ place. Шоу балет «Оксид»



Центральная аллея

12.00–20.00 Аквагрим, био-тату

13.00–20.00 Живые статуи «Железная маска»



Детский парк

11.30-12.30 Кукольное представление «Собачки-спасатели»

14.00-15.30 Шоу мыльных пузырей

17.00–18.00 Шоу научных открытий профессора Траута



Озеро

19.00-20.00 Концерт фортепиано

20.00-21.00 Концерт арфы



Французский парк

18.00-19.30 Гитарный дуэт



Логово Билли Кида

12.00-19.00 Гончарная мастерская

13.00-14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»

15.00-18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка



Ретро-парк

16.00-20.00 Танцевальный вечер

17.00–18.00 Концерт хора «Слобожане»

23 августа. Город счастливых людей

Главная сцена

14.00-15.00 Детская развлекательная программа «Счастливы вместе»

15.00-16.00 Детский кавер группа «деды в кедах».

16.00-17.00 Концерт группы «Yuva»

17.00-18.00 Salsa show: руэда где Кассини

18.00-21.00 Праздничный концерт Радио «Пятница»

21.00-23.00 Молодежная дискотека



Центральная аллея

12.00–20.00 Аквагрим, био-тату

12.00-18.00 Флешмоб рисунков ладошками

13.00–20.00 Живые статуи «Железная маска"



Детский парк

12.00-14.00 Научная музыкальная лаборатория

17.00-18.00 Кукольное представление



Озеро

19.00-20.00 Звучит саксофон



Французский парк

18.00–19.00 Соло на фортепиано

20.00-21.00 Концерт кларнета



Логово Билли Кида

12.00-19.00 Гончарная мастерская

15.00-18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка

13.00-14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»



Ретро-парк

16.00-17.00 Танцевальный вечер

17.00-18.00 Концерт Яны Ващук

18.00-20.00 Танцевальный вечер

17.00-19.00 Музыкальная программа «Поют все!»

24 августа. Цвета Украины

Главная сцена

14.00-15.00 Концерт детского оркестра «Паникур»

15.00-16.00 Развлекательная программа для детей «Гопачок»

16.00-17.00 Большой Академический Слобожанский ансамбль песни и танца

17.00-17.15 Награждение победителей конкурса рисунков «Моя улыбающаяся Украины»

17.15-18.15 Концерт группы «Льюис Кэрол»

18.15-18.30 Украинская Сальса шоу

18.30-19.15 Holiday orchestra

19.15-19.30 Группа «NAYAVU»

19.30-20.15 Holiday orchestra

20.15-22.00 Молодежная дискотека. DJ



Центральная аллея

12.00-17.30 Конкурс рисунков «Моя улыбающаяся Украины»

12.00–20.00 Аквагрим, био-тату

13.00–20.00 Живые статуи «Железная маска"



Детский парк

12.00-14.00 Мастер-класс по спинарту «Цвета Украина»

17.00-18.00 Иллюзионное шоу



Озеро

18.00-19.00 Концерт Фортепиано

19.15-20.00 Трио бандуристок «Зоредана»



Французский парк

17.00-18.00 Концерт бандуры

20.00-21.00 Звучит саксофон



Логово Билли Кида

12.00-19.00 Гончарная мастерская

15.00-18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка

13.00-14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»



Ретро-парк

16.00-17.00 Музыкальная группа «Сувенир»

17.00-20.00 Танцевальный вечер

17.00-19.00 Музыкальная программа «Поют все!»



В программе возможны изменения

Ранее РЕДПОСТ опубликовал план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Государственного Флага Украины, 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и Дня Независимости Украины.