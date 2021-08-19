Праздничные выходные в парке Горького: программа

День рождения парка, День Харькова и День Независимости – каждый праздник в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького отметят особой программой.
С 21 по 24 августа в любимом месте отдыха харьковчан пройдут концерты, конкурсы и тематические выставки, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
В воскресенье, 22 августа, парк отпразднует свое девятилетия с момента открытия после реконструкции. В честь этого подготовили много конкурсов и подарков. В течении дня на центральной аллее будет проходить регистрация участников лотереи «Барабан фортуны» – для участия достаточно на использованном после катания на аттракционах билетике написать свой контактный телефон и кинуть в барабан. Узнать, кому улыбнулась удача, можно будет в 21.00 возле главной сцены парка. В 18.30 по центральной аллее парка пройдёт традиционный гранд-парад с ростовыми куклами - больше 500 участников. А в 19:00 они вместе с гостями будут танцевать в флешмобе "Страна чудес". А в качестве праздничного торта будет грандиозное огненное шоу в 21.10. По традиции, группа "Пантера" презентует новый номер.Завершит вечер дискотека-комбо современных хитов и соло на саксофоне.
23 августа, по время праздничной программы «Город счастливых людей» ко Дню Харькова пройдет концерт Радио «Пятница» – украинские звезды зажгут на главной сцене парка. Также в течение дня будут аниматоры, интерактивы и другие развлечения. А на центральной аллее любой желающий своими ладошками сможет нарисовать картину про любовь к своему городу - в течении дня холсты будут меняться, а потом из них сделают композицию на выставке. А в ретро-парке в 11.00 откроется фотовыставка "Харьков космический" с уникальными фотографиями про вклад нашего города в развитие космической области.
24 августа 30-летие Независимости Украины в парке отметят грандиозным концертом. Оркестры из Харькова и других городов Украины покажут свое мастерство на главной сцене.
Программа праздничных выходных в парке Горького
Главная сцена
14.00-14.05 Танцевальный номер «Дивный»
14.05-15.00 Цирковое шоу студии «Бенефис»
15.00-15.05 Танцевальный номер «Королевы»
15.05-17.00 Волшебная сказка «Приключения Питера Пена»
17.00-17.05 Танцевальный номер «Алиса и Шляпник»
17.05-18.00 Концертная шоу-программа
18.00-18.30 Группа «Дебош»
18.30-20.00 Парад сказочных гостей праздника. Флешмоб «Страна Чудес»
19.45-20.15 Группа «Дебош»
20.15-20.30 «White show» East Fire
20.30-21.00 Группа «Дебош»
21.00-21.10 Розыгрыш призов по билетам
21.10-21.20 Праздничный огненный торт шоу Пантера
21.20-23.00 Молодежная дискотека. DJ ALINASAX. DJ place. Шоу балет «Оксид»
Центральная аллея
12.00–20.00 Аквагрим, био-тату
13.00–20.00 Живые статуи «Железная маска»
Детский парк
11.30-12.30 Кукольное представление «Собачки-спасатели»
14.00-15.30 Шоу мыльных пузырей
17.00–18.00 Шоу научных открытий профессора Траута
Озеро
19.00-20.00 Концерт фортепиано
20.00-21.00 Концерт арфы
Французский парк
18.00-19.30 Гитарный дуэт
Логово Билли Кида
12.00-19.00 Гончарная мастерская
13.00-14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»
15.00-18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка
Ретро-парк
16.00-20.00 Танцевальный вечер
17.00–18.00 Концерт хора «Слобожане»
Главная сцена
14.00-15.00 Детская развлекательная программа «Счастливы вместе»
15.00-16.00 Детский кавер группа «деды в кедах».
16.00-17.00 Концерт группы «Yuva»
17.00-18.00 Salsa show: руэда где Кассини
18.00-21.00 Праздничный концерт Радио «Пятница»
21.00-23.00 Молодежная дискотека
Центральная аллея
12.00–20.00 Аквагрим, био-тату
12.00-18.00 Флешмоб рисунков ладошками
13.00–20.00 Живые статуи «Железная маска"
Детский парк
12.00-14.00 Научная музыкальная лаборатория
17.00-18.00 Кукольное представление
Озеро
19.00-20.00 Звучит саксофон
Французский парк
18.00–19.00 Соло на фортепиано
20.00-21.00 Концерт кларнета
Логово Билли Кида
12.00-19.00 Гончарная мастерская
15.00-18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка
13.00-14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»
Ретро-парк
16.00-17.00 Танцевальный вечер
17.00-18.00 Концерт Яны Ващук
18.00-20.00 Танцевальный вечер
17.00-19.00 Музыкальная программа «Поют все!»
Главная сцена
14.00-15.00 Концерт детского оркестра «Паникур»
15.00-16.00 Развлекательная программа для детей «Гопачок»
16.00-17.00 Большой Академический Слобожанский ансамбль песни и танца
17.00-17.15 Награждение победителей конкурса рисунков «Моя улыбающаяся Украины»
17.15-18.15 Концерт группы «Льюис Кэрол»
18.15-18.30 Украинская Сальса шоу
18.30-19.15 Holiday orchestra
19.15-19.30 Группа «NAYAVU»
19.30-20.15 Holiday orchestra
20.15-22.00 Молодежная дискотека. DJ
Центральная аллея
12.00-17.30 Конкурс рисунков «Моя улыбающаяся Украины»
12.00–20.00 Аквагрим, био-тату
13.00–20.00 Живые статуи «Железная маска"
Детский парк
12.00-14.00 Мастер-класс по спинарту «Цвета Украина»
17.00-18.00 Иллюзионное шоу
Озеро
18.00-19.00 Концерт Фортепиано
19.15-20.00 Трио бандуристок «Зоредана»
Французский парк
17.00-18.00 Концерт бандуры
20.00-21.00 Звучит саксофон
Логово Билли Кида
12.00-19.00 Гончарная мастерская
15.00-18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка
13.00-14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»
Ретро-парк
16.00-17.00 Музыкальная группа «Сувенир»
17.00-20.00 Танцевальный вечер
17.00-19.00 Музыкальная программа «Поют все!»
В программе возможны изменения
Ранее РЕДПОСТ опубликовал план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Государственного Флага Украины, 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и Дня Независимости Украины.
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