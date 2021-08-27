В Харькове мотоциклист упал на скользкой дороге: видео момента ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на одной из главный транспортных магистралей города.
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«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
Последние выходные лета 2021 года будут жаркими и по большей части солнечными.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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