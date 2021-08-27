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27.08.2021  13:51   

В Харькове мотоциклист упал на скользкой дороге: видео момента ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на одной из главный транспортных магистралей города.

Харьков ДТП: мотоциклист упал на скользкой дороге: видео момента ДТП
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграмм-канал "Харьков оперативный", водитель мотоцикла выезжал с улицы Зерновой на проспект Гагарина в сторону Аэропорта, однако на перекрестке асфальт оказался слишком скользким и мотоцикл сильно занесло. В результате маневра, транспортное средство начало водить из стороны в сторону. Мужчина пытался тормозить ногами, но упал вместе с мотоциклом на проезжую часть. 
 
Небезразличные водители вызвали пострадавшему скорую помощь. С травмами он был доставлен в медучреждение города.
 
 
Напомним, 17 августа на улице Героев Труда, напротив въезда на пляж "Акважур", столкнулись легковой автомобиль Hyundai и мотоцикл.
 
Источник:   Харьков оперативный
 Тэги:  дтп, харьков
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