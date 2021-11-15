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15.11.2021  16:50   Виталий Хиневич

На Харьковщине задержали организатора террористической группировки

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание разыскиваемого организатора террористической группировки.

На Харьковщине задержали преступника
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что с 4 октября текущего года 29-летний мужчина находился в розыске сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана. 
 
Установлено, что гражданин, находясь в 2013 году в Египте, присоединился к террористическим организациям «Исламская партия Туркестана» и «Исламское государство Ирака». 
 
 
В марте 2017 года в городе Каир он собрал еще пару граждан Республики Таджикистан для отправки и участия в вооруженном конфликте и военных операциях в Сирии и Ираке.
 
11 ноября текущего года сотрудниками правоохранительных органов было задержано на территории Харьковской области гражданина Республики Таджикистан.
 
На данный момент решается вопрос об экстрадиции мужчины на родину.
 
Ему грозит до 12 лет тюремного заключения. 
 
Напомним, Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в некоторых регионах страны может действовать режим чрезвычайного положения.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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