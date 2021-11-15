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15.11.2021  17:05   Виталий Хиневич

В каком состоянии находится потерпевшая в ДТП с участием трамвая в Харькове

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил тяжелые травмы.

ДТП в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».
 
Отмечается, что 19-летняя девушка находится в коме I степени.
 
У потерпевшей черепно-мозговая травма, закрытый перелом позвоночника, ребер, а также травма живота и таза. 
 
По словам руководителя экстренной помощи, трамвай сбил иностранную студентку медицинского университета. 
 
Напомним, трамвай, двигаясь по улице Академика Павлова, допустил столкновение с пешеходом. На месте трагедии работали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и спасатели. 
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  дтп, харьков
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