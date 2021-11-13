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13.11.2021  22:05   Виталий Хиневич

Опасаются, что может сбежать из страны: как проходит следствие по делу о ДТП на проспекте Науки в Харькове

Адвокаты подозреваемого понимают, что получить условный срок их подзащитный уже не сможет.


Фото: Харьковская областная прокуратура
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры. 
 
На данный момент готовится апелляция на решение судьи оставить под стражей с возможным внесением денежного залога подозреваемого в совершении ДТП на проспекте Науки. Дмитрий Чубенко также добавил, что прокуратура подаст апелляцию не ранее понедельника, так как Харьковский апелляционный суд в выходные дни не работает.
 
Кроме этого, сотрудники прокуратуры не получили полного текста решения Киевского районного суда Харькова Наталии Бородиной с информацией о ее мотивах избрать такую низкую сумму залога. Данный фактор не дает в полной мере подготовить апелляционную жалобу.
 
В прокуратуре опасаются, что выйдя на свободу, подозреваемый может скрыться от следствия или вообще покинуть приделы страны. Государственные обвинители приводили такие доводы в зале суда неоднократно, однако они были не услышаны судом.
 
Адвокаты подозреваемого понимают, что в этот раз ему не удастся уйти от строгого приговора суда.
 
Напомним, 11 ноября на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской автомобиль, проезжая на "красный" сигнал светофора, на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка.
 
Тэги:  дтп, прокуратура, харьков
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