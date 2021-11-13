13.11.2021 22:05 Виталий Хиневич

Опасаются, что может сбежать из страны: как проходит следствие по делу о ДТП на проспекте Науки в Харькове

Адвокаты подозреваемого понимают, что получить условный срок их подзащитный уже не сможет.



Фото: Харьковская областная прокуратура

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры.

На данный момент готовится апелляция на решение судьи оставить под стражей с возможным внесением денежного залога подозреваемого в совершении ДТП на проспекте Науки. Дмитрий Чубенко также добавил, что прокуратура подаст апелляцию не ранее понедельника, так как Харьковский апелляционный суд в выходные дни не работает.

Кроме этого, сотрудники прокуратуры не получили полного текста решения Киевского районного суда Харькова Наталии Бородиной с информацией о ее мотивах избрать такую низкую сумму залога. Данный фактор не дает в полной мере подготовить апелляционную жалобу.

В прокуратуре опасаются, что выйдя на свободу, подозреваемый может скрыться от следствия или вообще покинуть приделы страны. Государственные обвинители приводили такие доводы в зале суда неоднократно, однако они были не услышаны судом.

Адвокаты подозреваемого понимают, что в этот раз ему не удастся уйти от строгого приговора суда.

Напомним, 11 ноября на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской автомобиль, проезжая на "красный" сигнал светофора, на пешеходном переходе сбил двух подростков . В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка.