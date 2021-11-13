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13.11.2021  21:37   Виталий Хиневич

Потерялся и пошел сам домой: в Харьков нашли пропавшего ребенка

13 ноября около 16:20 полицейским поступило сообщение о пропаже 9-летнего ребенка на территории Саржиного яра

В Харькове искали ребенка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что сразу после поступления данной информации, на поиски мальчика был поднят по тревоге личный состав территориального подразделения полиции.
 
На поиски маленького харьковчанина, также была привлечена общественность. 
 
Во время проведения розыскных мероприятий около 18:50 в полицию поступило сообщение от соседей пропавшего подростка, что парень вернулся домой. 
 
 
Мальчик поведал правоохранителям, что во время прогулки он потерялся и принял решение самостоятельно отправится к себе домой. 
 
В отношении матери ребенка, был составлен административный протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Напомним, 9-летний ребенок вместе с матерью гулял в Саржином яре и пропал.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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