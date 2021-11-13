13.11.2021 21:05 Виталий Хиневич

В Харьковской области женщина нанесла ущерб водному хозяйству на миллион

В Чугуевском районе был выявлен факт нарушения Прав рыболовства.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский рыбоохранный патруль.

Отмечается, что 11 ноября около 8:00 на территории Печенежского водохранилища, был установлен факт грубого нарушения ловли рыбы.

Женщина, на которую неоднократно составляли административные протоколы за нарушения Правил рыболовства, была задержана за аналогичным занятием.

При помощи лодки и сетей ей удалось выловить 2 285 экземпляров различной рыбы.

Данные действия нанесли ущерб водному хозяйству на сумму более 1 миллиона гривен.

На гражданку был составлен протокол по части 4 статьи 85 Административного кодекса Украины. Кроме того, рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по статье 249 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее возле водоема в поселке городского типа Боровая была замечена женщина, которая при помощи сетей и в забродном костюме ловила рыбу.