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13.11.2021  21:05   Виталий Хиневич

В Харьковской области женщина нанесла ущерб водному хозяйству на миллион

В Чугуевском районе был выявлен факт нарушения Прав рыболовства.

На Харьковщине браконьеры ловили рыбу
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский рыбоохранный патруль.
 
Отмечается, что 11 ноября около 8:00 на территории Печенежского водохранилища, был установлен факт грубого нарушения ловли рыбы. 
 
Женщина, на которую неоднократно составляли административные протоколы за нарушения Правил рыболовства, была задержана за аналогичным занятием.
 
 
При помощи лодки и сетей ей удалось выловить 2 285 экземпляров различной рыбы. 
 
Данные действия нанесли ущерб водному хозяйству на сумму более 1 миллиона гривен.
 
На гражданку был составлен протокол по части 4 статьи 85 Административного кодекса Украины. Кроме того, рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по статье 249 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, ранее возле водоема в поселке городского типа Боровая была замечена женщина, которая при помощи сетей и в забродном костюме ловила рыбу.
 
Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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