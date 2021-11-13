13.11.2021 21:05 Виталий Хиневич
В Харьковской области женщина нанесла ущерб водному хозяйству на миллион
В Чугуевском районе был выявлен факт нарушения Прав рыболовства.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский рыбоохранный патруль.
Отмечается, что 11 ноября около 8:00 на территории Печенежского водохранилища, был установлен факт грубого нарушения ловли рыбы.
Женщина, на которую неоднократно составляли административные протоколы за нарушения Правил рыболовства, была задержана за аналогичным занятием.
При помощи лодки и сетей ей удалось выловить 2 285 экземпляров различной рыбы.
Данные действия нанесли ущерб водному хозяйству на сумму более 1 миллиона гривен.
На гражданку был составлен протокол по части 4 статьи 85 Административного кодекса Украины. Кроме того, рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по статье 249 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее возле водоема в поселке городского типа Боровая была замечена женщина, которая при помощи сетей и в забродном костюме ловила
рыбу.
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