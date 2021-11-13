    
Главная Новости Харькова ЖКХ Как украинцам экономить деньги в отопительный сезон
13.11.2021  20:35   Виталий Хиневич

Как украинцам экономить деньги в отопительный сезон

При помощи простых действий, можно значительно повысить уровень температуры воздуха в квартире и уменьшить финансовые расходы. РЕДПОСТ подобрал рекомендации специалистов, которые сделают ваше жилье уютным в различный мороз.

Экономия на отоплении в Украине
 
Наиболее распространенный метод экономии финансов на отоплении, это утепление фасада здания. При помощи данного способа можно уменьшить затраты до 50%. 
 
Однако, если у вас такой возможности нет, можно создать приспособления, которые повысят энергоэффективность вашего теплоносителя.
 
Одним из таких предметов является отражающее «зеркало». Его можно создать при помощи фольги, которую можно приобрести в магазине. Она будет отражать тепловые лучи от стены дома либо квартиры и направлять их обратно в помещение. Отражающий эффект сможет вернуть до 90% потерь тепла. 
 
В специализированных точках продажи, можно найти теплоотражающий экран, который будет держать тепло дома, а летом не пропускать теплый воздух с улицы. 
 
Не следует забывать чистить тепло-радиатор от пыли, ведь она способна удерживать до 5% теплого воздуха. 
 
 
В сезон, когда нет отопления, после длительного времени с момента установки батареи, необходимо снять секции радиатора и произвести их очистку изнутри. Данный способ позволит убрать нежелательные отложения, которые могут образовываться в результате химических процессов, например, окисление металлов. 
 
В солнечные дни не стоит закрывать шторами окна и прятаться от редкого солнечного света. Солнечные лучи способны передать значительный объем тепловой энергии в ваше жилище.
 
Установка терморегулятора на батареи позволит не только подобрать комфортную температуру в вашем жилище, но и сэкономить до 20% денежных средств.
 
В свою очередь, установка теплового насоса позволит повысить циркуляцию воды в батареи и заберет тепловую энергию от окружающей среды за пределами помещения, и преобразует ее в полезную для отопления.  
 
Напомним, правительство Украины обещало помочь местным предприятиям теплокоммунэнерго решить вопрос с задолженностью по оплате за газ, которая у них образовалась.
 
Тэги:  жкх, отопление, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.11 Общество Как легко рассчитать размер субсидии в Украине 24.10 ЖКХ К украинцам придут новые квитанции за услуги ЖКХ 22.10 ЖКХ Как оформить субсидию при наличии задолженности за услуги ЖКХ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 