13.11.2021 20:35 Виталий Хиневич

Как украинцам экономить деньги в отопительный сезон

При помощи простых действий, можно значительно повысить уровень температуры воздуха в квартире и уменьшить финансовые расходы. РЕДПОСТ подобрал рекомендации специалистов, которые сделают ваше жилье уютным в различный мороз.

Наиболее распространенный метод экономии финансов на отоплении, это утепление фасада здания. При помощи данного способа можно уменьшить затраты до 50%.

Однако, если у вас такой возможности нет, можно создать приспособления, которые повысят энергоэффективность вашего теплоносителя.

Одним из таких предметов является отражающее «зеркало». Его можно создать при помощи фольги, которую можно приобрести в магазине. Она будет отражать тепловые лучи от стены дома либо квартиры и направлять их обратно в помещение. Отражающий эффект сможет вернуть до 90% потерь тепла.

В специализированных точках продажи, можно найти теплоотражающий экран, который будет держать тепло дома, а летом не пропускать теплый воздух с улицы.

Не следует забывать чистить тепло-радиатор от пыли, ведь она способна удерживать до 5% теплого воздуха.

Читайте также: Какой будет цена на газ для украинцев

В сезон, когда нет отопления, после длительного времени с момента установки батареи, необходимо снять секции радиатора и произвести их очистку изнутри. Данный способ позволит убрать нежелательные отложения, которые могут образовываться в результате химических процессов, например, окисление металлов.

В солнечные дни не стоит закрывать шторами окна и прятаться от редкого солнечного света. Солнечные лучи способны передать значительный объем тепловой энергии в ваше жилище.

Установка терморегулятора на батареи позволит не только подобрать комфортную температуру в вашем жилище, но и сэкономить до 20% денежных средств.

В свою очередь, установка теплового насоса позволит повысить циркуляцию воды в батареи и заберет тепловую энергию от окружающей среды за пределами помещения, и преобразует ее в полезную для отопления.

Напомним, правительство Украины обещало помочь местным предприятиям теплокоммунэнерго решить вопрос с задолженностью по оплате за газ, которая у них образовалась.