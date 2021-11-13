13.11.2021 19:40 Виталий Хиневич
ДТП в Харькове на проспекте Науки: где сейчас находится подозреваемый
Апелляцию на меру пресечения сегодня не рассматривали.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.
Отмечается, что подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Информация из социальных сетей о том, что подследственный вышел под денежный залог не соответствует действительности.
Напомним, 11 ноября на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской автомобиль, проезжая на "красный" сигнал светофора, на пешеходном переходе сбил
двух подростков. В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка.
Источник: Харьковская областная прокуратура
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