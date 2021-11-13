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13.11.2021  19:40   Виталий Хиневич

ДТП в Харькове на проспекте Науки: где сейчас находится подозреваемый

Апелляцию на меру пресечения сегодня не рассматривали.

ДТП на проспекте Науки
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко. 
 
Отмечается, что подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
 
Информация из социальных сетей о том, что подследственный вышел под денежный залог не соответствует действительности. 
 
Напомним, 11 ноября на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской автомобиль, проезжая на "красный" сигнал светофора, на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  дтп, харьков
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