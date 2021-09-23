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23.09.2021  12:50   Виталий Хиневич

Рыба в бочках: на Харьковщине орудовал браконьер

Гражданин ловил рыбу незаконным способом, чем нанес значительный ущерб государству.

На Харьковщине орудовал браконьер
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Чугуевщины.
 
Отмечается, что 22 сентября сотрудниками полиции во время патрулирования Оскольского водохранилища была замечена моторная лодка. Лодкой управлял 27-летний мужчина. Заметив патрульных, гражданин начал нервничать, чем привлек внимание стражей порядка. 
 
В плавсредстве злоумышленника были обнаружены 2 пластмассовые бочки с рыбой в сетях. 
 
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По подсчетам эксперта рыбного надзора сумма убытка от незаконного улова составила более 62 тысяч гривен.
Правоохранители внесли информацию о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим воднодобывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или ограничение свободы на срок до 3 лет.
 
Напомним, ранее рыбоохранный патруль Харьковщины зафиксировал нарушение Правил рыболовства в Изюмском районе Харьковской области.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал
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