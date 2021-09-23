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23.09.2021  12:15   Виталий Хиневич

На Харьковщине россиянин пытался подкупить пограничников

Мужчина пересекал границу с недействительным сертификатом лабораторного анализа на COVID-19.

Пограничникам Харьковской области предложили взятку
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины. 
 
Отмечается, что 22 сентября гражданин России, пересекающий государственную границу с Украиной, предъявил недействительные медицинские документы. Устанавливать приложение «Дома» мужчина также отказался.
 
Россиянин предложил должностным лицам неправомерную финансовую выгоду в виде 4 тысяч рублей, за организацию пересечения государственной границы. Сотрудники пограничной службы от денег отказались.
 
28-летнего гражданина России передали в руки полиции, а на его смартфон установили приложение «Дома».
 
Напомним, запрещенное вещество вынюхал служебный пес Харьковской таможни у мужчины, следовавшего на территорию Российской Федерации.
 
Источник:   Пограничная служба Украины
 Тэги:  харьков
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