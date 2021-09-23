23.09.2021 12:15 Виталий Хиневич
На Харьковщине россиянин пытался подкупить пограничников
Мужчина пересекал границу с недействительным сертификатом лабораторного анализа на COVID-19.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что 22 сентября гражданин России, пересекающий государственную границу с Украиной, предъявил недействительные медицинские документы. Устанавливать приложение «Дома» мужчина также отказался.
Россиянин предложил должностным лицам неправомерную финансовую выгоду в виде 4 тысяч рублей, за организацию пересечения государственной границы. Сотрудники пограничной службы от денег отказались.
28-летнего гражданина России передали в руки полиции, а на его смартфон установили приложение «Дома».
Напомним, запрещенное
вещество вынюхал служебный пес Харьковской таможни у мужчины, следовавшего на территорию Российской Федерации.
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