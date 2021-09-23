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23.09.2021  11:45   Евгений Клочко

В Харькове коммунальное предприятие готовится дать отпор снежным заметам

Коммунальное предприятие "Харьковблагоустройство" заготовило достаточное количество песчано-солевой смеси в рамках подготовки к зимнему периоду.


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Примерно 500 тонн соли и 6500 кубометров песчаной смеси хватит для посыпки улиц города в течение всей зимы, рассказали корреспонденту РЕДПОСТ специалисты предприятия.
 
Данное коммунальное предприятие обслуживает 7 административных районов Харькова: Основянский, Киевский, Московский, Индустриальный, Новобаварский, Шевченковский, Немышлянский.
 
Также предприятием произведен ремонт и замена изношенных частей снегоуброчных машин и другой техники - щеток, метёлок, скребков.
 
Сейчас в автопарке КП "Харьковблагоустройство" в полной "боевой" готовности находятся 31 трактор, 165 единиц малой техники. Для работы в осенне-зимний период готовы все машины, оборудование, есть ручной инвентарь, материалы, подчеркивают в  КП "Харьковблагоустройство". А это значит, что город от снеговых заносов будет вовремя расчищен, тротуары во время гололёда посыпаны.

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Тэги:  харьков, благоустройство
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