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08.10.2021  15:50   Виталий Хиневич

В специальном костюме ловила рыбу: на Харьковщине выявили правонарушительницу

На Оскольском водохранилище ловили рыбу запрещенным способом.

На Харьковщине ловили рыбу в запрещенный способ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский рыбоохранный патруль. 
 
Отмечается, что 5 октября текущего года возле водоема в поселке городского типа Боровая была замечена женщина, которая при помощи сетей и в забродном костюме ловила рыбу.
 
Общий вес улова составил 3 килограмма. На гражданку был составлен административный протокол согласно части 4 статьи 85 Административного кодекса Украины. Убыток рыбному хозяйству составил более 1 тысячи гривен. 
 
Схожий случай произошел 6 октября на территории Оскольского водохранилища. Мужчина, передвигаясь вброд по воде, при помощи сетей поймал 2 килограмма рыбы. Данными действиями он нанес ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму более 1 тысячи гривен. 
 
На гражданина также был составлен административный протокол согласно части 4 статьи 85 Административного кодекса Украины. 
 
Напомним, сотрудниками полиции во время патрулирования Оскольского водохранилища была замечена моторная лодка. В плавсредстве были обнаружены 2 пластмассовые бочки с рыбой в сетях. 
 
Источник:   Харьковский рыбоохранный патруль
 Тэги:  харьков
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