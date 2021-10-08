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08.10.2021  15:24   Дмитрий Колоней

Харьковчанка будет судить отборочный матч футбольного Чемпионата мира

На отборочных поединках мундиаля будет судить пятерка украинских арбитров во главе с харьковчанкой Екатериной Монзуль.


Сайт Украинской Ассоциации футбола
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на сайт Украинской Ассоциации футбола, 9 октября 2021 года пройдут отборочные матчи чемпионта мира 2022. На этих встречах будут работать сразу две украинские бригады арбитров.
 
Обратим внимание на то, что на поединке Андорра - Англия будет работать пятерка украинских судей, которую возглавит  харьковчакна Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр - Денис Шурман. Арбитр ВАА - Стефани Фраппар (Франция), а обязанности ее ассистента будет выполнять украинец Виктор Матяш. Судейский наблюдатель - Марк Долг (Мальта). Делегат УЕФА - Харис Гвозден (Босния и Герцеговина).
 
На матче в группе С Литва - Болгария будет работать шестерка украинских арбитров во главе с Евгением Арановски. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Александр Жуков. Четвертый арбитр - Сергей Бойко. Арбитр ВАА - Николай Балакин, ассистент арбитра ВАА - Андрей Скрипка. Судейский наблюдатель - Домагой Вучков (Хорватия). Делегат УЕФА - Нина Хедлунд (Норвегия).
 
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские футболистки в рамках женской Лиги Чемпионов провели встречу с "Реалом", проиграв испанкам 0:1. В одну с харьковчанками группу В попали "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Брейдаблик" (Исландия) и "Реал" (Испания). Матчи Жилострой-1 пройдут 6 и 13 октября, 9 и 18 ноября, 8 и 16 декабря.
 
 
Источник:   Сайт Украинской Ассоциации футбола
 Тэги:  футбол, монзуль, харьков, чемпионат мира, спорт, отборочный матч, андорра, англия
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